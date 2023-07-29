Трех депутатов-соперников мэра Екатеринбурга снимают с выборов

Депутаты и их покровитель пытаются оспорить план Алексея Орлова по зачистке гордумы Фото: Московец Илья © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга Ира Овчинникова (бывший руководитель фракции «Единой России»), Андрей Пирожков и Александр Караваев, скорее всего, не будут зарегистрированы на выборах в качестве самовыдвиженцев — из-за проблем с подписями. Об этом URA.RU рассказал глава Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК) — основного распорядителя выборов — Вадим Антошин.

«Сведения [об избирателях], которые внесены в подписные листы, в достаточно большом количестве не соответствуют базам данных управления по вопросам миграции МВД и ГАС „Выборы“», — описал характер нарушений Антошин. При этом он подчеркнул, что информация является предварительной — Верх-Исетская ТИК и Октябрьская ТИК еще не принимали официальных решений. А в случае с Пирожковым и Караваевым (оба — Октябрьская ТИК) не проводилась пока даже рабочая группа (создается под каждого самовыдвиженца).

Овчинникова идет по Верх-Исетскому округу №4, Пирожков — по округу №21, Караваев — по округу №14. Их причисляют к команде миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которая решила оспорить план мэра Алексея Орлова по «зачистке» гордумы. В указанных округах Орлов и его команда поддерживают других кандидатов, которые, как он считает, ориентированы лишь на него.

Получить комментарии Овчинниковой и Караваева (его в администрации почему-то называют «личным врагом Орлова») к моменту публикации не удалось — они не ответили на звонки корреспондента. А Пирожков сказал, что информации о результатах проверки собранных им подписей пока не имеет.

Помимо Овчинниковой, Пирожкова и Караваева, Кочетков поддерживает еще как минимум пятерых самовыдвиженцев. Одного из них — Валерия Черкашина (округ №3) — рабочая группа Верх-Исетской ТИК сегодня решила зарегистрировать. Предполагается, что это решение официально утвердят 3 августа. О судьбе других кандидатов из «кочетковского» пула пока не знает даже Антошин.