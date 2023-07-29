Избирком подпортил план мэрии и УГМК на выборах в Екатеринбурге

30 июля 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Известно, что мэрия против регистрации Валерия Черкашина на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выборы в гордуму Екатеринбурга в округе №3, где администрация продвигает сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова (победитель праймериз «Единой России»), будут конкурентными. Верх-Исетская территориальная избирательная комиссия (ТИК) признала действительными подписи, сданные самовыдвиженцем Валерием Черкашиным — членом областной Общественной палаты и другом миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который на этих выборах финансирует большую антимэрскую коалицию. Как рассказал URA.RU сам Черкашин, рабочая группа (создается под каждого самовыдвиженца) заседала днем 30 июля. «Из сданных мною 222 подписей забракованы лишь четыре. Группа единогласно проголосовала за то, чтобы зарегистрировать меня на выборах», — поделился Черкашин. По его словам, официально это решение утвердят 3 августа. Источник агентства, близкий к комиссии, уточнил, что подконтрольная мэрии ТИК «даже при желании не могла заблокировать Черкашина, поскольку подписи собраны качественно». Новость по теме Мэрия Екатеринбурга оконфузилась в борьбе с другом миллиардера Как писало URA.RU, весной мэрия проводила с Черкашиным консультации — чтобы он не участвовал в кампании. Но Черкашин отказался: гордума — его мечта. Когда стало известно о том, что он идет самовыдвиженцем, чиновники попытались зарегистрировать в его округе однофамильца — чтобы запутать избирателей и оттянуть голоса. Но произошел конфуз. Помимо Черкашина, Кочетков, чью большую фракцию в гордуме мэр Алексей Орлов по итогам выборов желает сократить, поддерживает как минимум семерых самовыдвиженцев. Решений по ним пока нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выборы в гордуму Екатеринбурга в округе №3, где администрация продвигает сотрудника УГМК Дмитрия Сторожилова (победитель праймериз «Единой России»), будут конкурентными. Верх-Исетская территориальная избирательная комиссия (ТИК) признала действительными подписи, сданные самовыдвиженцем Валерием Черкашиным — членом областной Общественной палаты и другом миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который на этих выборах финансирует большую антимэрскую коалицию. Как рассказал URA.RU сам Черкашин, рабочая группа (создается под каждого самовыдвиженца) заседала днем 30 июля. «Из сданных мною 222 подписей забракованы лишь четыре. Группа единогласно проголосовала за то, чтобы зарегистрировать меня на выборах», — поделился Черкашин. По его словам, официально это решение утвердят 3 августа. Источник агентства, близкий к комиссии, уточнил, что подконтрольная мэрии ТИК «даже при желании не могла заблокировать Черкашина, поскольку подписи собраны качественно». Как писало URA.RU, весной мэрия проводила с Черкашиным консультации — чтобы он не участвовал в кампании. Но Черкашин отказался: гордума — его мечта. Когда стало известно о том, что он идет самовыдвиженцем, чиновники попытались зарегистрировать в его округе однофамильца — чтобы запутать избирателей и оттянуть голоса. Но произошел конфуз. Помимо Черкашина, Кочетков, чью большую фракцию в гордуме мэр Алексей Орлов по итогам выборов желает сократить, поддерживает как минимум семерых самовыдвиженцев. Решений по ним пока нет.