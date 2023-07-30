30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

Дебютное выступление курганских юмористов на «Голосящем КиВиНе» завершилось овацией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игра Высшей лиги КВН «Встреча выпускников». Екатеринбург, квн
Команда из Кургана выступил в Светлогорске Фото:

Зритель встретил овацией дебютное выступление команды «Джентльмены удачи» из Курганской области на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» в Светлогорске 30 июля. По данным организаторов, курганские юмористы завоевали один из главных призов конкурса — «Малый КиВиН в темном». Команды из 12 регионов страны разыграли шесть наград.

«Это отличный дебют для команды. Реакция зала просто отличная. Финалка — в овацию зала», — написано в текстовой онлайн-трансляции игры на сайте компании «Амик».

«Джентльмены удачи» — это первая команда из Курганской области, которая попала в высшую лигу. Жюри запомнило юмористов по шутке про губернатора региона Вадима Шумкова, фотографию которого показали на фоне солнца под музыку из мультфильма «Король лев». Поклонников команде также добавила колкость в адрес мэра Кургана Елены Ситниковой, которая со слов курганцев «импровизирует на работе». Команда уверено дошла до четвертьфинала, где не смогли победить. Теперь им предстоит побороться за выход в следующий раунд на «Кубке мэра Москвы».

Напомним, команда «Джентльмены Удачи» — четвертьфиналист Высшей лиги КВН, которой предстоит борьба за путевку в финал на специальной игре «Кубок мэра Москвы».

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зритель встретил овацией дебютное выступление команды «Джентльмены удачи» из Курганской области на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» в Светлогорске 30 июля. По данным организаторов, курганские юмористы завоевали один из главных призов конкурса — «Малый КиВиН в темном». Команды из 12 регионов страны разыграли шесть наград. «Это отличный дебют для команды. Реакция зала просто отличная. Финалка — в овацию зала», — написано в текстовой онлайн-трансляции игры на сайте компании «Амик». «Джентльмены удачи» — это первая команда из Курганской области, которая попала в высшую лигу. Жюри запомнило юмористов по шутке про губернатора региона Вадима Шумкова, фотографию которого показали на фоне солнца под музыку из мультфильма «Король лев». Поклонников команде также добавила колкость в адрес мэра Кургана Елены Ситниковой, которая со слов курганцев «импровизирует на работе». Команда уверено дошла до четвертьфинала, где не смогли победить. Теперь им предстоит побороться за выход в следующий раунд на «Кубке мэра Москвы». Напомним, команда «Джентльмены Удачи» — четвертьфиналист Высшей лиги КВН, которой предстоит борьба за путевку в финал на специальной игре «Кубок мэра Москвы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...