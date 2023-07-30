Дебютное выступление курганских юмористов на «Голосящем КиВиНе» завершилось овацией

Зритель встретил овацией дебютное выступление команды «Джентльмены удачи» из Курганской области на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» в Светлогорске 30 июля. По данным организаторов, курганские юмористы завоевали один из главных призов конкурса — «Малый КиВиН в темном». Команды из 12 регионов страны разыграли шесть наград.
«Это отличный дебют для команды. Реакция зала просто отличная. Финалка — в овацию зала», — написано в текстовой онлайн-трансляции игры на сайте компании «Амик».
«Джентльмены удачи» — это первая команда из Курганской области, которая попала в высшую лигу. Жюри запомнило юмористов по шутке про губернатора региона Вадима Шумкова, фотографию которого показали на фоне солнца под музыку из мультфильма «Король лев». Поклонников команде также добавила колкость в адрес мэра Кургана Елены Ситниковой, которая со слов курганцев «импровизирует на работе». Команда уверено дошла до четвертьфинала, где не смогли победить. Теперь им предстоит побороться за выход в следующий раунд на «Кубке мэра Москвы».
Напомним, команда «Джентльмены Удачи» — четвертьфиналист Высшей лиги КВН, которой предстоит борьба за путевку в финал на специальной игре «Кубок мэра Москвы».
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