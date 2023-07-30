В Европарламенте раскрыли содержание 12-го пакета санкций

Европарламент намерен конфисковать замороженные активы Центробанка России в рамках разработки нового, 12 пакета санкций. авторы инициативы признают, что это решение приведет к эскалации конфликта.
«Санкции теперь могут быть направлены на создание правовой базы для конфискации активов российского Центробанка, которые в настоящее время заморожены в ЕС. Я бы посоветовал правительству РФ подготовить судебный иск против любого подобного шага уже сейчас, поскольку Запад действительно может на это пойти», — цитируют слова депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека.
По словам Бека, конфискация замороженных средств России станет шагом, который приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта. По данным Европарламента, средства намерены перенаправить на восстановление Украины.
Ранее URA.RU сообщало, что в Евросоюзе начали работу по подготовке 12-го пакета санкций против России, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Принятие нового пакета санкций против России предполагается до конца 2023 года.
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