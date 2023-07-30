30 июля 2023

В Европарламенте раскрыли содержание 12-го пакета санкций

Евросоюз попытается конфисковать активы ЦБ РФ в рамках 12-го пакета санкций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
Европарламент хочет конфисковать замороженные активы России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европарламент намерен конфисковать замороженные активы Центробанка России в рамках разработки нового, 12 пакета санкций. авторы инициативы признают, что это решение приведет к эскалации конфликта.

«Санкции теперь могут быть направлены на создание правовой базы для конфискации активов российского Центробанка, которые в настоящее время заморожены в ЕС. Я бы посоветовал правительству РФ подготовить судебный иск против любого подобного шага уже сейчас, поскольку Запад действительно может на это пойти», — цитируют слова депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека.

По словам Бека, конфискация замороженных средств России станет шагом, который приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта. По данным Европарламента, средства намерены перенаправить на восстановление Украины.

Ранее URA.RU сообщало, что в Евросоюзе начали работу по подготовке 12-го пакета санкций против России, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Принятие нового пакета санкций против России предполагается до конца 2023 года.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европарламент намерен конфисковать замороженные активы Центробанка России в рамках разработки нового, 12 пакета санкций. авторы инициативы признают, что это решение приведет к эскалации конфликта. «Санкции теперь могут быть направлены на создание правовой базы для конфискации активов российского Центробанка, которые в настоящее время заморожены в ЕС. Я бы посоветовал правительству РФ подготовить судебный иск против любого подобного шага уже сейчас, поскольку Запад действительно может на это пойти», — цитируют слова депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека. По словам Бека, конфискация замороженных средств России станет шагом, который приведет лишь к дальнейшей эскалации конфликта. По данным Европарламента, средства намерены перенаправить на восстановление Украины. Ранее URA.RU сообщало, что в Евросоюзе начали работу по подготовке 12-го пакета санкций против России, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Принятие нового пакета санкций против России предполагается до конца 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...