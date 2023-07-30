30 июля 2023

«Ведомости»: проблемы в Африке отразятся на стоимости шоколада в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоколад. Курган, шоколад, плитка шоколада
Цена на шоколад может увеличится из-за проблем в выращивании какао-бобов Фото:

В России поднимутся цены на шоколад из-за проблем с выращиванием какао-бобов в Африке. Так считает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«Основной проблемой, влияющей на рост цен на шоколад, является сосредоточенность главных производственных мощностей в двух странах — Кот-д’Ивуаре и Гане. Как итог, все проблемы этих стран, в том числе климатические изменения, ведут к повышению цен на шоколад. Климат влияет на выращивание какао-бобов», — передают слова Чантурия журналисты «Ведомостей».

В России до максимума взлетели цены на какао-бобы. По состоянию на 27 июля этого года стоимость нью-йоркских фьючерсов на какао достигла 3500 долларов за одну тонну. В последний раз такая высокая цена наблюдалась в 2011 году. Это происходит из-за того, что местное производство какао-бобов в Кот-д’Ивуаре и Гане страдает от проливных дождей. Из-за них страны испытывают проблемы с выращиванием продукции.

Ранее URA.RU писало, что из-за дефицита и подорожания какао цены на шоколад будут расти. За последний год стоимость шоколада подскочила на 14%. Аналитики отмечают, что выше всех поднимутся цены на темный шоколад, в составе которого содержится больше какао.

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В России поднимутся цены на шоколад из-за проблем с выращиванием какао-бобов в Африке. Так считает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. «Основной проблемой, влияющей на рост цен на шоколад, является сосредоточенность главных производственных мощностей в двух странах — Кот-д’Ивуаре и Гане. Как итог, все проблемы этих стран, в том числе климатические изменения, ведут к повышению цен на шоколад. Климат влияет на выращивание какао-бобов», — передают слова Чантурия журналисты «Ведомостей». В России до максимума взлетели цены на какао-бобы. По состоянию на 27 июля этого года стоимость нью-йоркских фьючерсов на какао достигла 3500 долларов за одну тонну. В последний раз такая высокая цена наблюдалась в 2011 году. Это происходит из-за того, что местное производство какао-бобов в Кот-д’Ивуаре и Гане страдает от проливных дождей. Из-за них страны испытывают проблемы с выращиванием продукции. Ранее URA.RU писало, что из-за дефицита и подорожания какао цены на шоколад будут расти. За последний год стоимость шоколада подскочила на 14%. Аналитики отмечают, что выше всех поднимутся цены на темный шоколад, в составе которого содержится больше какао.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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