Дождливая погода сохранится до середины августа
В Тюменскую область к пятнице, 4 августа, вернутся ливни и грозы, их будет сопровождать усиление ветра. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.
«В пятницу, 4 августа, в Тюменской области ожидается гроза, ветер усилится до 10 метров в секунду. Температура воздуха в этот день поднимется до +26 градусов по шкале цельсия», — уведомляет Gismeteo.
По данным портала, в последующие дни сохранится дождливая погода, температура будет подниматься до +30 градусов. А максимальное количество осадков ожидается на следующей неделе.
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