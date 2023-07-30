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В Тюмень вернутся ливни с грозами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Лужи и ливневая канализация. Тюмень, пешеходный переход, зонт, ливень, дождь
Дождливая погода сохранится до середины августа Фото:

В Тюменскую область к пятнице, 4 августа, вернутся ливни и грозы, их будет сопровождать усиление ветра. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.

«В пятницу, 4 августа, в Тюменской области ожидается гроза, ветер усилится до 10 метров в секунду. Температура воздуха в этот день поднимется до +26 градусов по шкале цельсия», — уведомляет Gismeteo.

По данным портала, в последующие дни сохранится дождливая погода, температура будет подниматься до +30 градусов. А максимальное количество осадков ожидается на следующей неделе.

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В Тюменскую область к пятнице, 4 августа, вернутся ливни и грозы, их будет сопровождать усиление ветра. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo. «В пятницу, 4 августа, в Тюменской области ожидается гроза, ветер усилится до 10 метров в секунду. Температура воздуха в этот день поднимется до +26 градусов по шкале цельсия», — уведомляет Gismeteo. По данным портала, в последующие дни сохранится дождливая погода, температура будет подниматься до +30 градусов. А максимальное количество осадков ожидается на следующей неделе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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