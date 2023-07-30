Рецидивист из ЯНАО отправится в колонию за убийство брата

31 июля 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Житель Салехарда осужден на шесть лет за убийство брата (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) старший брат зарезал младшего в пьяной драке. За это суд приговорил ранее судимого мужчину к шести годам в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Салехарде 19 февраля мужчину 1962 года рождения навестил родной брат. После совместного распития спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес родственнику не менее пяти ударов ножом, потерпевший 1970 года рождения скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Следствие установило, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за преступления против личности. Учитывая степень общественной опасности деяния, суд приговорил обвиняемого в убийстве к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В Салехарде (ЯНАО) старший брат зарезал младшего в пьяной драке. За это суд приговорил ранее судимого мужчину к шести годам в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Салехарде 19 февраля мужчину 1962 года рождения навестил родной брат. После совместного распития спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес родственнику не менее пяти ударов ножом, потерпевший 1970 года рождения скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Следствие установило, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за преступления против личности. Учитывая степень общественной опасности деяния, суд приговорил обвиняемого в убийстве к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.