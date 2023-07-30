Приставы задержали должницу из Перми во время ее свадьбы

31 июля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Сразу после оформления брака женщину доставили в отдел УФССП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебные приставы из Перми задержали должницу во время ее бракосочетания. Женщину доставили в отдел в свадебном платье. «Пермячка уклонялась от своих родительских обязанностей и накопила долги по алиментам на сумму более 1,6 млн рублей. судебным приставам стало известно, что женщина планирует выйти замуж и они явились к ней прямо свадьбу. Должница была доставлена в отдел УФССП, а затем в суд в свадебном платье», — рассказали в пресс-службе ведомства. На женщину был составлен административный протокол. Суд назначил пермячке 90 часов обязательных работ. Вместо медового месяца 39-летняя должница будет работать на благо общества.

Судебные приставы из Перми задержали должницу во время ее бракосочетания. Женщину доставили в отдел в свадебном платье. «Пермячка уклонялась от своих родительских обязанностей и накопила долги по алиментам на сумму более 1,6 млн рублей. судебным приставам стало известно, что женщина планирует выйти замуж и они явились к ней прямо свадьбу. Должница была доставлена в отдел УФССП, а затем в суд в свадебном платье», — рассказали в пресс-службе ведомства. На женщину был составлен административный протокол. Суд назначил пермячке 90 часов обязательных работ. Вместо медового месяца 39-летняя должница будет работать на благо общества.