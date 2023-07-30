Приставы задержали должницу из Перми во время ее свадьбы

Сразу после оформления брака женщину доставили в отдел УФССП
Судебные приставы из Перми задержали должницу во время ее бракосочетания. Женщину доставили в отдел в свадебном платье.
«Пермячка уклонялась от своих родительских обязанностей и накопила долги по алиментам на сумму более 1,6 млн рублей. судебным приставам стало известно, что женщина планирует выйти замуж и они явились к ней прямо свадьбу. Должница была доставлена в отдел УФССП, а затем в суд в свадебном платье», — рассказали в пресс-службе ведомства.
На женщину был составлен административный протокол. Суд назначил пермячке 90 часов обязательных работ. Вместо медового месяца 39-летняя должница будет работать на благо общества.
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