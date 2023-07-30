30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

Приставы задержали должницу из Перми во время ее свадьбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль красоты "Ural beauty fest 2017". Екатеринбург, свадьба, показ мод, невеста, букет невесты, свадебное платье, женитьба
Сразу после оформления брака женщину доставили в отдел УФССП Фото:

Судебные приставы из Перми задержали должницу во время ее бракосочетания. Женщину доставили в отдел в свадебном платье.

«Пермячка уклонялась от своих родительских обязанностей и накопила долги по алиментам на сумму более 1,6 млн рублей. судебным приставам стало известно, что женщина планирует выйти замуж и они явились к ней прямо свадьбу. Должница была доставлена в отдел УФССП, а затем в суд в свадебном платье», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На женщину был составлен административный протокол. Суд назначил пермячке 90 часов обязательных работ. Вместо медового месяца 39-летняя должница будет работать на благо общества.

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Судебные приставы из Перми задержали должницу во время ее бракосочетания. Женщину доставили в отдел в свадебном платье. «Пермячка уклонялась от своих родительских обязанностей и накопила долги по алиментам на сумму более 1,6 млн рублей. судебным приставам стало известно, что женщина планирует выйти замуж и они явились к ней прямо свадьбу. Должница была доставлена в отдел УФССП, а затем в суд в свадебном платье», — рассказали в пресс-службе ведомства. На женщину был составлен административный протокол. Суд назначил пермячке 90 часов обязательных работ. Вместо медового месяца 39-летняя должница будет работать на благо общества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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