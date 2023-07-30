Председатель КСП Челябинской области Лошкин: на первом плане противодействия коррупции стоит профилактика

Лошкин считает, что в борьбе с коррупцией поможет проект модели компетенций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин на саммите «Россия-Африка» поделился опытом противодействия коррупции. Главными составляющими стали профилактика и пилотный в регионе проект модели компетенций, заявил Лошкин.

«Профилактика и выявление причин выходят на первый план противодействия коррупции. Ключевой момент проекта — это формирование экспертной функции как приоритетной среди сотрудников. Эксперт может прогнозировать и предвидеть ситуации в сферах, где коррупция возможна», — заявил Лошкин.

Председатель КСП также отметил, пилотный проект компетентности не новый. Идея пришла с Запада, но применять ее без поправки на самобытность и особенности менталитета не стали. Лошкин считает, без учета этих факторов проект может быть разрушительным.

Для доработки проекта привлекли ученых, социологов и психологов. Год был потрачен на изучение данных, на практике модели компетенций применят только в этом году.