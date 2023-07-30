30 июля 2023

Председатель КСП Челябинской области рассказал на саммите «Россия-Африка», как избежать коррупции. Видео

Председатель КСП Челябинской области Лошкин: на первом плане противодействия коррупции стоит профилактика
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, лошкин алексей
Лошкин считает, что в борьбе с коррупцией поможет проект модели компетенций Фото:
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Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин на саммите «Россия-Африка» поделился опытом противодействия коррупции. Главными составляющими стали профилактика и пилотный в регионе проект модели компетенций, заявил Лошкин.

«Профилактика и выявление причин выходят на первый план противодействия коррупции. Ключевой момент проекта — это формирование экспертной функции как приоритетной среди сотрудников. Эксперт может прогнозировать и предвидеть ситуации в сферах, где коррупция возможна», — заявил Лошкин.

Председатель КСП также отметил, пилотный проект компетентности не новый. Идея пришла с Запада, но применять ее без поправки на самобытность и особенности менталитета не стали. Лошкин считает, без учета этих факторов проект может быть разрушительным.

Для доработки проекта привлекли ученых, социологов и психологов. Год был потрачен на изучение данных, на практике модели компетенций применят только в этом году.

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Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области Алексей Лошкин на саммите «Россия-Африка» поделился опытом противодействия коррупции. Главными составляющими стали профилактика и пилотный в регионе проект модели компетенций, заявил Лошкин. «Профилактика и выявление причин выходят на первый план противодействия коррупции. Ключевой момент проекта — это формирование экспертной функции как приоритетной среди сотрудников. Эксперт может прогнозировать и предвидеть ситуации в сферах, где коррупция возможна», — заявил Лошкин. Председатель КСП также отметил, пилотный проект компетентности не новый. Идея пришла с Запада, но применять ее без поправки на самобытность и особенности менталитета не стали. Лошкин считает, без учета этих факторов проект может быть разрушительным. Для доработки проекта привлекли ученых, социологов и психологов. Год был потрачен на изучение данных, на практике модели компетенций применят только в этом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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