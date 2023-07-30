30 июля 2023

В Магнитогорске 5-летний ребенок выпал из окна квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, трещины, окно, повреждения, землетрясение
Ребенок выпал из окна первого этажа Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 5-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Как рассказал источник в медучреждении, несмотря на относительно небольшую высоту падения, ребенок получил серьезные травмы.

«Мальчика доставили в детскую больницу. У него зафиксирован перелом лобной кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множество ушибов и ссадин», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава области. На момент публикации ответа не последовало.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 5-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Как рассказал источник в медучреждении, несмотря на относительно небольшую высоту падения, ребенок получил серьезные травмы. «Мальчика доставили в детскую больницу. У него зафиксирован перелом лобной кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множество ушибов и ссадин», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава области. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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