В Магнитогорске 5-летний ребенок выпал из окна квартиры

Ребенок выпал из окна первого этажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 5-летний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Как рассказал источник в медучреждении, несмотря на относительно небольшую высоту падения, ребенок получил серьезные травмы.

«Мальчика доставили в детскую больницу. У него зафиксирован перелом лобной кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множество ушибов и ссадин», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава области. На момент публикации ответа не последовало.