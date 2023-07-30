Депутат Поздеев сравнил пермские леса с минным полем. Фото, видео

31 июля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Михаил Поздеев из зала заксобрания отправился в лес по грибы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в разгаре сезон сбора грибов. Тихой охотой увлечены и депутаты краевого парламента. Так, депутат Михаил Поздеев в соцсетях похвастался своей добычей. По его словам, грибов в лесу так много, что ходить там нужно также осторожно, как на минном поле. «Время собирать грибы. Все видят, да? Здесь надо ходить, как на минном поле», — комментирует Поздеев обилие грибов на своем видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Ранее своей грибной добычей делился в соцсетях депутат Алексей Петров. «Тайга, сорок ведер — как с куста!» — комментировал он сбор урожая. Михаил Поздеев собирает грибы ведрами Михаил Поздеев в ВК https://vk.com/id549448443

В Пермском крае в разгаре сезон сбора грибов. Тихой охотой увлечены и депутаты краевого парламента. Так, депутат Михаил Поздеев в соцсетях похвастался своей добычей. По его словам, грибов в лесу так много, что ходить там нужно также осторожно, как на минном поле. «Время собирать грибы. Все видят, да? Здесь надо ходить, как на минном поле», — комментирует Поздеев обилие грибов на своем видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Ранее своей грибной добычей делился в соцсетях депутат Алексей Петров. «Тайга, сорок ведер — как с куста!» — комментировал он сбор урожая.