Михаил Поздеев из зала заксобрания отправился в лес по грибы
В Пермском крае в разгаре сезон сбора грибов. Тихой охотой увлечены и депутаты краевого парламента. Так, депутат Михаил Поздеев в соцсетях похвастался своей добычей. По его словам, грибов в лесу так много, что ходить там нужно также осторожно, как на минном поле.
«Время собирать грибы. Все видят, да? Здесь надо ходить, как на минном поле», — комментирует Поздеев обилие грибов на своем видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Ранее своей грибной добычей делился в соцсетях депутат Алексей Петров. «Тайга, сорок ведер — как с куста!» — комментировал он сбор урожая.
Михаил Поздеев собирает грибы ведрами
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