30 июля 2023
29 июля 2023

Депутат Поздеев сравнил пермские леса с минным полем. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, поздеев михаил
Михаил Поздеев из зала заксобрания отправился в лес по грибы Фото:

В Пермском крае в разгаре сезон сбора грибов. Тихой охотой увлечены и депутаты краевого парламента. Так, депутат Михаил Поздеев в соцсетях похвастался своей добычей. По его словам, грибов в лесу так много, что ходить там нужно также осторожно, как на минном поле.

«Время собирать грибы. Все видят, да? Здесь надо ходить, как на минном поле», — комментирует Поздеев обилие грибов на своем видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Ранее своей грибной добычей делился в соцсетях депутат Алексей Петров. «Тайга, сорок ведер — как с куста!» — комментировал он сбор урожая.

Михаил Поздеев собирает грибы ведрами
Михаил Поздеев собирает грибы ведрами

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В Пермском крае в разгаре сезон сбора грибов. Тихой охотой увлечены и депутаты краевого парламента. Так, депутат Михаил Поздеев в соцсетях похвастался своей добычей. По его словам, грибов в лесу так много, что ходить там нужно также осторожно, как на минном поле. «Время собирать грибы. Все видят, да? Здесь надо ходить, как на минном поле», — комментирует Поздеев обилие грибов на своем видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Ранее своей грибной добычей делился в соцсетях депутат Алексей Петров. «Тайга, сорок ведер — как с куста!» — комментировал он сбор урожая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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