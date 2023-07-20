Один из богатейших пермских депутатов похвастался урожаем грибов в соцсетях. Фото

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Депутат ЗС Алексей Петров, петров алексей
Петров является одним из богатейших депутатов пермского заксобрания Фото:

Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографиями собранных в лесу грибов. На снимках на странице депутата запечатлены полные ведра и поддоны с грибами.

«Тайга, сорок ведер — как с куста!» — пишет депутат. В комментариях пользователи хвалят парламентария, однако некоторые просят его не жадничать и оставить часть грибов пермякам. Другие комментаторы критикуют депутата за то, что тот не разрезал грибы.

Петров является одним из богатейших депутатов пермского заксобрания с задекларированным доходом в 116,5 млн рублей за 2021 год. Парламентарий является учредителем ООО «Маркетинг», который управляет несколькими ресторанами и магазинами в Перми и Кудымкаре. Ранее Петров показал пользователям соцсетей, как он наладил процесс сбора березового сока для последующей продажи. Также он заявлял о планах построить в регионе завод по переработке дикорастущих грибов и ягод, а также развивать туризм.

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Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографиями собранных в лесу грибов. На снимках на странице депутата запечатлены полные ведра и поддоны с грибами. «Тайга, сорок ведер — как с куста!» — пишет депутат. В комментариях пользователи хвалят парламентария, однако некоторые просят его не жадничать и оставить часть грибов пермякам. Другие комментаторы критикуют депутата за то, что тот не разрезал грибы. Петров является одним из богатейших депутатов пермского заксобрания с задекларированным доходом в 116,5 млн рублей за 2021 год. Парламентарий является учредителем ООО «Маркетинг», который управляет несколькими ресторанами и магазинами в Перми и Кудымкаре. Ранее Петров показал пользователям соцсетей, как он наладил процесс сбора березового сока для последующей продажи. Также он заявлял о планах построить в регионе завод по переработке дикорастущих грибов и ягод, а также развивать туризм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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