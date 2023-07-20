Один из богатейших пермских депутатов похвастался урожаем грибов в соцсетях. Фото

20 июля 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Петров является одним из богатейших депутатов пермского заксобрания Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографиями собранных в лесу грибов. На снимках на странице депутата запечатлены полные ведра и поддоны с грибами. «Тайга, сорок ведер — как с куста!» — пишет депутат. В комментариях пользователи хвалят парламентария, однако некоторые просят его не жадничать и оставить часть грибов пермякам. Другие комментаторы критикуют депутата за то, что тот не разрезал грибы. Петров является одним из богатейших депутатов пермского заксобрания с задекларированным доходом в 116,5 млн рублей за 2021 год. Парламентарий является учредителем ООО «Маркетинг», который управляет несколькими ресторанами и магазинами в Перми и Кудымкаре. Ранее Петров показал пользователям соцсетей, как он наладил процесс сбора березового сока для последующей продажи. Также он заявлял о планах построить в регионе завод по переработке дикорастущих грибов и ягод, а также развивать туризм.

Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографиями собранных в лесу грибов. На снимках на странице депутата запечатлены полные ведра и поддоны с грибами. «Тайга, сорок ведер — как с куста!» — пишет депутат. В комментариях пользователи хвалят парламентария, однако некоторые просят его не жадничать и оставить часть грибов пермякам. Другие комментаторы критикуют депутата за то, что тот не разрезал грибы. Петров является одним из богатейших депутатов пермского заксобрания с задекларированным доходом в 116,5 млн рублей за 2021 год. Парламентарий является учредителем ООО «Маркетинг», который управляет несколькими ресторанами и магазинами в Перми и Кудымкаре. Ранее Петров показал пользователям соцсетей, как он наладил процесс сбора березового сока для последующей продажи. Также он заявлял о планах построить в регионе завод по переработке дикорастущих грибов и ягод, а также развивать туризм.