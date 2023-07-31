ФСБ задержала воронежцев, работавших на украинский «Правый сектор»*. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, камуфляж
ФСБ задержала троих жителей Воронежской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Троих жителей Воронежской области задержала ФСБ РФ по подозрению в госизмене. Об этом сообщили ЦОС ФСБ России.

«ФСБ задержала по подозрению в госизмене троих жителей Воронежской области», — сообщили в ЦОС ФСБ России, передает ТАСС. Там отмечают, что они передавали данные о российских военных объектах запрещенной в РФ украинской организации «Правый сектор».

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Троих жителей Воронежской области задержала ФСБ РФ по подозрению в госизмене. Об этом сообщили ЦОС ФСБ России. «ФСБ задержала по подозрению в госизмене троих жителей Воронежской области», — сообщили в ЦОС ФСБ России, передает ТАСС. Там отмечают, что они передавали данные о российских военных объектах запрещенной в РФ украинской организации «Правый сектор». *«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...