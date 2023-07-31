ФСБ задержала троих жителей Воронежской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Троих жителей Воронежской области задержала ФСБ РФ по подозрению в госизмене. Об этом сообщили ЦОС ФСБ России.
«ФСБ задержала по подозрению в госизмене троих жителей Воронежской области», — сообщили в ЦОС ФСБ России, передает ТАСС. Там отмечают, что они передавали данные о российских военных объектах запрещенной в РФ украинской организации «Правый сектор».
*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.
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