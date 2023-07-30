30 июля 2023
29 июля 2023

Областной суд отказал в апелляции мэрии курганского округа, обвинявшей жителя в клевете

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному дела росгвардийца, сбившего ребенка. Курган, приговор, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Мэрия пытался обжаловать решение районного суда в областном Фото:

Представители Курганского областного суда оставили без изменения решение районного суда, в котором мэрия Щучанского округа не смогла доказать, что местный житель виновен в клевете. Информация об этом размещена на сайте областного суда.

«Дела о защите неимущественных благ о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам. Результат рассмотрения: решение оставлено без изменения», — указано на сайте.

Представители мэрии подали в суд на местного предпринимателя Карена Мардяна. Он опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте» видео, в котором обращался к администрации. В видео бизнесмен заявлял, что, по его мнению, местные власти халатно относятся к своей работе, так не везде в городе убирают снег. Перед подачей иска представители администрации пожаловались на Мардяна в полицию, но в МВД отказались возбуждать дело по этому факту.

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Представители Курганского областного суда оставили без изменения решение районного суда, в котором мэрия Щучанского округа не смогла доказать, что местный житель виновен в клевете. Информация об этом размещена на сайте областного суда. «Дела о защите неимущественных благ о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам. Результат рассмотрения: решение оставлено без изменения», — указано на сайте. Представители мэрии подали в суд на местного предпринимателя Карена Мардяна. Он опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте» видео, в котором обращался к администрации. В видео бизнесмен заявлял, что, по его мнению, местные власти халатно относятся к своей работе, так не везде в городе убирают снег. Перед подачей иска представители администрации пожаловались на Мардяна в полицию, но в МВД отказались возбуждать дело по этому факту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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