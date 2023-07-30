Областной суд отказал в апелляции мэрии курганского округа, обвинявшей жителя в клевете

Мэрия пытался обжаловать решение районного суда в областном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители Курганского областного суда оставили без изменения решение районного суда, в котором мэрия Щучанского округа не смогла доказать, что местный житель виновен в клевете. Информация об этом размещена на сайте областного суда.

«Дела о защите неимущественных благ о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам. Результат рассмотрения: решение оставлено без изменения», — указано на сайте.

Представители мэрии подали в суд на местного предпринимателя Карена Мардяна. Он опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте» видео, в котором обращался к администрации. В видео бизнесмен заявлял, что, по его мнению, местные власти халатно относятся к своей работе, так не везде в городе убирают снег. Перед подачей иска представители администрации пожаловались на Мардяна в полицию, но в МВД отказались возбуждать дело по этому факту.