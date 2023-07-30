Двигатель многоразовой ракеты прошел успешные испытания Фото: Пресс-служба Роскосмоса

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) показали испытания демонстратора двигателя для многоразовой ракеты-носителя. Как заявили в пресс-службе вуза, проверили взлет и посадку.

«Демонстратор двигателя для многоразовой ракеты-носителя испытали на взлет и посадку. Во время тестовых запусков были запущены 16 двигателей малой тяги», — прокомментировали в ЮУрГУ.

Двигатели расположены вокруг центрального тела. В ходе испытаний разработчики убедились в возможности продолжительной работы при вертикальном взлете и посадке.

Далее ученые университета представят функционирование программного обеспечения. При полетах софт будет использоваться для управления многодвигательной установкой. Также научные сотрудники испытают работу интегрированной системы инерциальной навигации. Показания данного узла корректируются от системы технического зрения, лазерного дальномера, радионавигационной и спутниковой навигационной системы.

Проект возвращаемой ракеты реализуется вместе с Роскосмосом и ГРЦ им. Макеева из Миасса. Разработка стала результатом коллаборации научно-образовательных центров различных регионов. Над стендом работает Свердловский НИИМаш. Еще три года назад запланировали, что в 2024 году испытают возможности оборудования по подъему и посадке многоразовой ракеты.