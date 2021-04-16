Текслер представил вице-премьеру РФ уральский ответ Илону Маску

Алексей Текслер рассказал представителям правительства РФ и губернаторам Урала о суперпроекте Уральского НОЦ (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил в Екатеринбурге проект возвращаемой ракеты, разрабатываемой на Урале, передает корреспондент URA.RU. Рассказ прозвучал 16 апреля на совещании по вопросам деятельности научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Носитель под условным названием «Корона» может составить конкуренцию разработкам Илона Маска.

«Проект возвращаемой ракеты — один из важнейших проектов Уральского НОЦ, реализуемый совместно с Роскосмосом и Государственным ракетным центром им. Макеева. Это пример коллаборации НОЦ различных регионов. Уникальность в двигателе полностью возвращаемой ракеты, композитном корпусе и баке с сенсорами, которые позволяют в течение 24 часов после возвращения провести его диагностику», — пояснил Текслер. Схожая ракета Маска позволяет возвращать на Землю и использовать лишь часть носителя.

На вопрос присутствующего на совещании вице-премьера России Дмитрия Чернышенко о сроках завершения проекта ответил ректор Южного-Уральского госуниверситета Александр Шестаков. «В 2024 году должны сделать демонстраторы двигательной установки, корпуса ракеты малой размерности и системы управления. Свердловский НИИМаш (город Нижняя Салда) работает над стендом, чтобы в 2024 году подъем ракеты, управление и посадку можно было отработать в эксперименте», — пояснил ученый.

На совещании также присутствовали министр науки РФ Валерий Фальков, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, предприниматели и главы регионов: Вадим Шумков (Курганская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Александр Моор (Тюменская область), Наталья Комарова (ХМАО).

В 2019 году губернаторы УрФО подписали соглашение о создании Уральского НОЦ. Туда вошли ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей — УрФУ, ЮУрГУ и КГУ. В 2020 году проект победил на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня в Москве.