30 июля 2023

Трамвайному маршруту в Академический в Екатеринбурге хотят дать красивый номер

Маршруту трамвая в Академический в Екатеринбурге хотят присвоить номер 22
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство трамвайной ветки в район Академический. Екатеринбург, строительство трамвайной ветки, трамвайная линия в академический
Маршруту трамвая в Академический могут дать № 22 Фото:

В Екатеринбурге заканчивают строить трамвайную линию в Академический район. Маршрут, который будет туда ходить, может получить номер 22.

«В рамках транспортной реформы трамвайные маршруты получат номера от 1 до 24. В резерве остается цифра 22, которая осталась после объединения этого маршрута с восьмым (40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей). Этот резервный номер могут присвоить маршруту в Академический», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Трамвайную линию в Академический должны достроить к первому кварталу будущего года. Предполагается, что электротранспорт из района пойдет в ЦПКиО имени Маяковского по улицам Вильгельма де Геннина, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина.

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В Екатеринбурге заканчивают строить трамвайную линию в Академический район. Маршрут, который будет туда ходить, может получить номер 22. «В рамках транспортной реформы трамвайные маршруты получат номера от 1 до 24. В резерве остается цифра 22, которая осталась после объединения этого маршрута с восьмым (40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей). Этот резервный номер могут присвоить маршруту в Академический», — рассказали в пресс-службе мэрии. Трамвайную линию в Академический должны достроить к первому кварталу будущего года. Предполагается, что электротранспорт из района пойдет в ЦПКиО имени Маяковского по улицам Вильгельма де Геннина, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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