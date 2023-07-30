Трамвайному маршруту в Академический в Екатеринбурге хотят дать красивый номер

Маршруту трамвая в Академический в Екатеринбурге хотят присвоить номер 22

31 июля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Маршруту трамвая в Академический могут дать № 22 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге заканчивают строить трамвайную линию в Академический район. Маршрут, который будет туда ходить, может получить номер 22. «В рамках транспортной реформы трамвайные маршруты получат номера от 1 до 24. В резерве остается цифра 22, которая осталась после объединения этого маршрута с восьмым (40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей). Этот резервный номер могут присвоить маршруту в Академический», — рассказали в пресс-службе мэрии. Трамвайную линию в Академический должны достроить к первому кварталу будущего года. Предполагается, что электротранспорт из района пойдет в ЦПКиО имени Маяковского по улицам Вильгельма де Геннина, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина.

В Екатеринбурге заканчивают строить трамвайную линию в Академический район. Маршрут, который будет туда ходить, может получить номер 22. «В рамках транспортной реформы трамвайные маршруты получат номера от 1 до 24. В резерве остается цифра 22, которая осталась после объединения этого маршрута с восьмым (40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей). Этот резервный номер могут присвоить маршруту в Академический», — рассказали в пресс-службе мэрии. Трамвайную линию в Академический должны достроить к первому кварталу будущего года. Предполагается, что электротранспорт из района пойдет в ЦПКиО имени Маяковского по улицам Вильгельма де Геннина, Белореченская, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина.