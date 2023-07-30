В дороги Свердловской области вложат еще 1,5 млрд рублей

В Свердловской области дополнительно отремонтируют 60 км региональных дорог. На это потратят 1,5 млрд рублей.
«Специальный казначейский кредит на 1,5 млрд рублей позволяет ускорить обновление дорожной сети региона. Расширяется перечень ремонтируемых дорог. Это серьезно усилит реализацию нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ в Свердловской области», — цитирует департамент информполитики начальника регионального Управления автодорог Вячеслава Данилова.
Большинство участков, на которых обновят асфальт, находится на севере области и в промышленных районах:
— 3 км дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов;
— 18 км дороги Верхняя Пышма — Невьянск;
— 17 км дороги Серов — Североуральск — Ивдель;
— 3 км дороги Верхняя Тура — Качканар;
— 8 км дороги от села Краснослободское до границы Тюменской области;
— 11 км дороги Арамиль — Фомино.
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