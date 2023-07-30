30 июля 2023

Челябинцам увеличат пособия на газификацию домов

Челябинский губернатор Текслер решил увеличить выплаты нуждающимся на проведение газа
© Служба новостей «URA.RU»
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К концу 2023 года в Челябинской области планируют провести газ к 16 тысячам домовладений Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение увеличить льготные выплаты на проведение газа до 150 тысяч рублей. О своем решении глава региона сообщил 31 июля на совещании по догазификации.

«Принял решение увеличить со 100 до 150 тысяч рублей выплату на приобретение газового оборудования льготным категориям наших жителей. А для наших защитников продолжает действовать аналогичная мера поддержки в размере 200 тысяч рублей», — рассказал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что за семь месяцев газопроводы проведены к восьми тысячам домовладений региона. В планах подключить столько же домов к концу 2023 года. При этом объем работы за прошедшие месяцы превышает показатели 2022 года в два раза.

К концу года газ появится в 23 населенных пунктах. Из областного бюджета районам выделили более одного миллиарда рублей на подключения к топливу. К началу 2024 года в регионе планируют превысить 78% по уровню газификации.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение увеличить льготные выплаты на проведение газа до 150 тысяч рублей. О своем решении глава региона сообщил 31 июля на совещании по догазификации. «Принял решение увеличить со 100 до 150 тысяч рублей выплату на приобретение газового оборудования льготным категориям наших жителей. А для наших защитников продолжает действовать аналогичная мера поддержки в размере 200 тысяч рублей», — рассказал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что за семь месяцев газопроводы проведены к восьми тысячам домовладений региона. В планах подключить столько же домов к концу 2023 года. При этом объем работы за прошедшие месяцы превышает показатели 2022 года в два раза. К концу года газ появится в 23 населенных пунктах. Из областного бюджета районам выделили более одного миллиарда рублей на подключения к топливу. К началу 2024 года в регионе планируют превысить 78% по уровню газификации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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