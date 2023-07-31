Сосед рассказал о челябинском маньяке, 14 лет державшем в плену женщину

Соседи 14 лет не подозревали об ужасах, происходивших за стенами обычного дома в челябинском поселке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Житель Челябинска, 14 лет насильно удерживавший в доме похищенную женщину, ничем не выдал себя за все это время. Об этом заявил 31 июля корреспондентам URA.RU его сосед и одноклассник.

«Ни когда мы вместе учились, ни после не заметно было в нем никаких отклонений. Казался куда более нормальным по сравнению со многими. Работал он вместе с матерью в городе, кажется, в психиатрической больнице. О том, что у него в доме жила еще какая-то женщина, здесь никто не знал», — рассказал мужчина, просивший не называть его имени.

Он также назвал задержанного и его мать замкнутыми людьми. С окружающими они общались очень редко, и даже на глаза им попадались нечасто. Сейчас в поселке гуляют слухи о том, что под домом, как у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, расположен бункер для жертв.

Женщину похитили еще в 2009 году. Познакомившись с предполагаемым преступником на автовокзале в Челябинске, она приехала к нему домой. Там, угрожая ножом, он назвал ее заложницей и до последнего времени удерживал взаперти. Сбежать она сумела лишь 14 лет спустя, воспользовавшись припадком похитителя. Когда его увезли на скорой, дверь дома осталась незапертой — потерпевшая вышла наружу, связалась с сестрой и с полицией.

В жилище похитителя, который сейчас находится в психдиспансере, обнаружили диски с порно, фаллоимитаторы и БДСМ-приспособления. На заднем дворе силовики нашли фрагменты раздробленного человеческого скелета. Не исключено, что это останки предыдущей жертвы маньяка. Пока в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Расследование идет под контролем прокуратуры Челябинской области. Как заявили URA.RU в ГУ МВД по региону, к нему подключили лучших сотрудников уголовного розыска.

СКР и полиция проводят оперативно-следственные мероприятия в доме подозреваемого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU