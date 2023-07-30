Житель Тюмени заплатит пять тысяч за то, что избил несовершеннолетнего сына

Мужчина пояснил, что не сдержал эмоции в ходе конфликта с сыном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени заплатит штраф размером пять тысяч рублей за то, что избил своего несовершеннолетнего сына. Конфликт произошел в одном из городских дворов, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Находясь во дворе одного из домов г. Тюмени, мужчина нанес два удара ладонью по лицу 12-летнему сыну. После этого схватил его за кофту, повалил на землю, и стал наносить удары ногами, причинив последнему сильную физическую боль», — говорится в сообщении.

В суде мужчина пояснил, что побил сына в ходе конфликта, не совладав с эмоциями. Свою вину он признал и пообещал таких действий больше не совершать. За нападение на сына мужчину обязали заплатить штраф в размере 5000 рублей