30 июля 2023

Житель Тюмени заплатит пять тысяч за то, что избил несовершеннолетнего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пояснил, что не сдержал эмоции в ходе конфликта с сыном Фото:

Житель Тюмени заплатит штраф размером пять тысяч рублей за то, что избил своего несовершеннолетнего сына. Конфликт произошел в одном из городских дворов, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Находясь во дворе одного из домов г. Тюмени, мужчина нанес два удара ладонью по лицу 12-летнему сыну. После этого схватил его за кофту, повалил на землю, и стал наносить удары ногами, причинив последнему сильную физическую боль», — говорится в сообщении.

В суде мужчина пояснил, что побил сына в ходе конфликта, не совладав с эмоциями. Свою вину он признал и пообещал таких действий больше не совершать. За нападение на сына мужчину обязали заплатить штраф в размере 5000 рублей

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Житель Тюмени заплатит штраф размером пять тысяч рублей за то, что избил своего несовершеннолетнего сына. Конфликт произошел в одном из городских дворов, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Находясь во дворе одного из домов г. Тюмени, мужчина нанес два удара ладонью по лицу 12-летнему сыну. После этого схватил его за кофту, повалил на землю, и стал наносить удары ногами, причинив последнему сильную физическую боль», — говорится в сообщении. В суде мужчина пояснил, что побил сына в ходе конфликта, не совладав с эмоциями. Свою вину он признал и пообещал таких действий больше не совершать. За нападение на сына мужчину обязали заплатить штраф в размере 5000 рублей
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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