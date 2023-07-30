На курганском фармзаводе построили новый цех

На заводе «Синтез» построили цех по выпуску инъекционных препаратов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на фармацевтическом заводе ПАО «Синтез» построили новый цех по производству инъекционных препаратов. Об этом сообщила бизнес-партнер по управлению персоналом ООО «Биннофарм Групп» Марина Лутц.

«В этом году запускаем новый крупный цех, в нем мы будем производить инъекционные препараты. Он уже отстроен. В ближайшее время ждем поставок современного оборудования. Уже начали набирать людей, сейчас они стажируются в других наших цехах, чтобы иметь навыки работы», — рассказала Лутц в прямом эфире на радио «За облаками». Всего будет открыто около 130 новых рабочих мест.

Также, по словам Лутц, на заводе «Синтез» началось строительство нового фармацевтического склада, который позволит увеличить производственные мощности. Он расположится на территории предприятия и будет оснащен современным оборудованием, соответствующим международным требованиям.

Ранее URA.RU писало, что курганский фармзавод придумал, как найти новых сотрудников. Для этого предприятие набирает студентов на обучение и практику из Кургана, Санкт-Петербурга и соседних регионов.