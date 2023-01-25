Курганский фармзавод придумал, как найти новых сотрудников

Курганский фармкомбинат «Синтез» проводит обучение студентов

ПАО «Синтез» берет студентов на обучение и практику Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский фармацевтический завод «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп») развивает программы по подготовке будущих сотрудников. Самым перспективным студентам из вузов и техникумов предлагают пройти практику на предприятии, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

«Одно из старейших фармацевтических предприятий России — ПАО „Синтез“ активно развивает программы по подготовке сотрудников с профильным образованием. Дуальное обучение будущих специалистов реализуется в направлении „Биотехнология“ совместно с Курганским промышленным техникумом. В рамках данной программы студенты в течение четырех лет изучают фармацевтическое производство, осваивают новые рабочие профессии, среди которых — просмотрщик продукции медицинского назначения, аппаратчик приготовления стерильных растворов, дозировщик медицинских препаратов, машинист-таблетировщик, контролер продукции медицинского назначения на межоперационном контроле», — рассказали в пресс-службе «Биннофарм Групп».

На «Синтезе» проводятся встречи с ТОР-менеджерами «Биннофарм Групп», дни карьеры, экскурсии на другие производственные площадки и в головном офисе компании. С марта 2022 года студентам третьих и четвертых курсов выплачивается стипендия и предоставляется бесплатное питание. Ежегодную летнюю практику на заводе «Синтез» проходят студенты ведущих российских ВУЗов, среди которых Курганский госуниверситет, Уральский федеральный университет, Челябинский госуниверситет, Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, более трети студентов получило возможность трудоустройства на предприятии. По славам директора по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяны Федченко, компания заинтересована в привлечении самых перспективных студентов.