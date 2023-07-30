Житель Курганской области попал за решетку после нападения на сотрудника ДПС

Курганский водитель попал за решетку после нападения на сотрудника ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя города Шумиха (Курганская область) поместили под стражу после применения силы по отношению к инспектору ГИБДД. Об этом рассказали в СУ СКР по Курганской области.

«В отношении жителя Шумихи, 1993 года рождения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», — сообщается на сайте управления. Мужчина угрожал и применил силу к сотруднику ДПС, когда его хотели привлечь к ответственности за нетрезвое вождение.

Происшествие случилось 26 июля на улице Западной города Шумиха. Нетрезвый 30-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2106, когда его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Водитель перелез на пассажирское сиденье и отрицал, что вел автомобиль. Когда инспекторы попытались вывести его из машины, он начал угрожать и применил силу к сотруднику.

Мужчина был задержан. В полиции выяснили, что водитель привлекался к уголовной ответственности, в том числе по ст. 318 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователей и оставил обвиняемого за решеткой.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя города Катайска осудили на 4,5 года за нападение на полицейского. Мужчина в нетрезвом виде напал на сотрудника полиции после того, как он пытался вывести его из больницы.