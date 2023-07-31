Компания из Китая потребовала от челябинской бизнес-леди четверть миллиона за игрушку. Скрин

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Процесс в арбитраже по делу "Уральских пельменей". Екатеринбург, арбитражный суд
От челябинского предпринимателя за возможное нарушение прав потребовали 250 тысяч рублей Фото:

Производитель «Шеньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко, Лтд» из Шенчжэни (Китай) потребовал от предпринимателя Екатерины Немчиновой 250 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение прав. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

«Компания „Шеньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко, Лтд“ обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к предпринимателю Екатерине Немчиновой. Просит взыскать с ответчика 250 тысяч рублей компенсации за неправомерное использование товарного знака», — говорится в определении суда.

Иск оставили без движения. От инициатора спора ждут доказательства принадлежности ему исключительных прав на объект интеллектуальной собственности. Также китайский производитель должен приложить видеозапись приобретения спорного товара, документ об оплате контрольной покупки.

Суд основан на споре вокруг детской игрушки с записанной музыкой. Кроме денег, производитель потребовал от продавца прекратить продажу подделок китайского изделия.

Детская игрушка из Китая стала предметом спора в челябинском суде
Детская игрушка из Китая стала предметом спора в челябинском суде
Фото:

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Производитель «Шеньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко, Лтд» из Шенчжэни (Китай) потребовал от предпринимателя Екатерины Немчиновой 250 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение прав. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. «Компания „Шеньчжэнь Алило Смарт Текнолоджи Ко, Лтд“ обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к предпринимателю Екатерине Немчиновой. Просит взыскать с ответчика 250 тысяч рублей компенсации за неправомерное использование товарного знака», — говорится в определении суда. Иск оставили без движения. От инициатора спора ждут доказательства принадлежности ему исключительных прав на объект интеллектуальной собственности. Также китайский производитель должен приложить видеозапись приобретения спорного товара, документ об оплате контрольной покупки. Суд основан на споре вокруг детской игрушки с записанной музыкой. Кроме денег, производитель потребовал от продавца прекратить продажу подделок китайского изделия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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