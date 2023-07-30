Жительница Шадринска требует от властей отремонтировать переулок

В Шадринске инвалид добивается строительства дороги (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Шадринска Курганской области Юлия Мехоношина, имеющая инвалидность, не может выбраться из дома по грунтовой дороге, которая становится непроезжей после дождей. Женщина обращалась в администрацию Шадринска, но получила ответ, что строительство дороги на 2023 год не предусмотрено, рассказала Мехоношина URA.RU.

«Я являюсь инвалидом-колясочником, проживаю в частном секторе по переулку Челюскинцев (Шадринск). У меня нет доступной среды, возможности проехать по моему переулку в любое время года: в магазин, больницу или на прогулку. Особенно после дождя, когда дорога размыта, приходится сидеть дома», — рассказала Мехоношина. Женщина отметила, что жители переулка своими силами пытаются выровнять ямы и ухабы на дороге, но безрезультатно.

В мэрии Мехоношиной ответили, что переулок Челюскинцев является автомобильной дорогой пятой категории с грунтовым покрытием. «Для строительства дороги с конструктивными элементами и дорожными сооружениями, являющимися ее технологической частью, необходимы временные и финансовые затраты. Отметим, что дороги обслуживаются в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильный дорог и объектов обустройства на них в городе Шадринске, в соответствии с категорией дороги. В 2023 году строительство автомобильной дороги по переулку Челюскинцев не планируется», — говорится в ответе администрации Шадринска. Мехоношина обратилась к депутату Шадринска Александру Бухарову. Он сообщил URA.RU, что направит обращение в прокуратуру.