В Тюмени неизлечимо больного 5-летнего ребенка не пускают в детский сад

По словам папы мальчика, прием лекарства жизненно необходим ребенку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени 5-летнего мальчика, болеющего муковисцидозом, не допускают в детский сад. Сотрудники учреждения и врачи поликлиники отказались контролировать прием ребенком препаратов. Об этом URA.RU рассказали родители мальчика.

«Ребенку необходимо посещать детский сад. Мы пошли договариваться с руководством сада о том, чтобы они хотя бы контролировали прием лекарства (ребенок может самостоятельно его принимать, но иногда забывает). От них мы получили отказ, так как образовательные учреждения не имеют медицинскую аккредитацию. Направили нас в поликлинику №17, так как именно они предоставляют медиков в наш сад. Первый раз я пришел, мне сразу сказали, что поликлиника не будет заставлять своих медиков в саду ничего контролировать и выдавать», — рассказал URA.RU отец ребенка Игорь.

Заболевание является генетическим и неизлечимым. По словам папы мальчика, прием лекарства жизненно необходим ребенку. Ему нужно развиваться, однако поликлиника препятствует образовательной деятельности. «Так как болезнь протекает в средней степени тяжести, ребенок активный, без каких-либо отклонений в развитии. <…> Ребенку поставили диагноз, ему необходимо учиться. Но детский сад не может позволить ребенку принимать лекарства без медицинского контроля», — добавил родитель.

В региональном департаменте здравоохранения семье посоветовали самостоятельно договориться с поликлиникой. «Медицинская сестра в образовательных организациях осуществляет оказание неотложной медицинской помощи, профилактические мероприятия (участие в вакцинации, в проведении профилактических осмотров и противоэпидемических мероприятий). Также сообщаем, что согласно действующему законодательству в обязанности медицинской сестры не входит контроль приема лекарственных средств детьми. При этом в Тюменской области имеется опыт контроля состояния детей с хроническими заболеваниями. В частности, в случае сахарного диабета измеряется уровень глюкозы крови», — говорится в ответе депздрава. Документ имеется в распоряжении агентства.

URA.RU направило запрос в региональный департамент образования и науки. Ответ на него ожидается.