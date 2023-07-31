Бывший глава курганского района подал жалобу на решение по разглашению гостайны

31 июля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Курганец попытается обжаловать приговор по гостайне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-глава одного из районов Курганской области, осужденный за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, подал апелляцию на приговор. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Суд первой инстанции — Курганский областной суд. Лица — информация скрыта. Перечень статей — ст. 283 ч.1 (разглашение государственной тайны лицом, которому она стала известна по службе)», — гласит картотека Второго апелляционного суда. Жалобу на приговор подал житель области, осужденный в середине мая по данной статье. По данным источников URA.RU, им является бывший глава одного из районов. Бывший муниципальный чиновник был признан виновным в разглашении сведений, составляющих гостайну. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Также ему запретили на год занимать управленческие и государственные должности. Жалоба осужденного экс-чиновника поступила в вышестоящий суд 27 июля. Рассматривать дело будет судья Галина Алексеева.

Экс-глава одного из районов Курганской области, осужденный за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, подал апелляцию на приговор. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Суд первой инстанции — Курганский областной суд. Лица — информация скрыта. Перечень статей — ст. 283 ч.1 (разглашение государственной тайны лицом, которому она стала известна по службе)», — гласит картотека Второго апелляционного суда. Жалобу на приговор подал житель области, осужденный в середине мая по данной статье. По данным источников URA.RU, им является бывший глава одного из районов. Бывший муниципальный чиновник был признан виновным в разглашении сведений, составляющих гостайну. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Также ему запретили на год занимать управленческие и государственные должности. Жалоба осужденного экс-чиновника поступила в вышестоящий суд 27 июля. Рассматривать дело будет судья Галина Алексеева.