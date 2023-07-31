Бывший глава курганского района подал жалобу на решение по разглашению гостайны

Экс-глава одного из районов Курганской области, осужденный за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, подал апелляцию на приговор. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».
«Уголовные дела — апелляция. Суд первой инстанции — Курганский областной суд. Лица — информация скрыта. Перечень статей — ст. 283 ч.1 (разглашение государственной тайны лицом, которому она стала известна по службе)», — гласит картотека Второго апелляционного суда. Жалобу на приговор подал житель области, осужденный в середине мая по данной статье. По данным источников URA.RU, им является бывший глава одного из районов.
Бывший муниципальный чиновник был признан виновным в разглашении сведений, составляющих гостайну. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Также ему запретили на год занимать управленческие и государственные должности.
Жалоба осужденного экс-чиновника поступила в вышестоящий суд 27 июля. Рассматривать дело будет судья Галина Алексеева.
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