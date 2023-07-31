Бывший глава курганского района подал жалобу на решение по разглашению гостайны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Курганец попытается обжаловать приговор по гостайне Фото:

Экс-глава одного из районов Курганской области, осужденный за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, подал апелляцию на приговор. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — апелляция. Суд первой инстанции — Курганский областной суд. Лица — информация скрыта. Перечень статей — ст. 283 ч.1 (разглашение государственной тайны лицом, которому она стала известна по службе)», — гласит картотека Второго апелляционного суда. Жалобу на приговор подал житель области, осужденный в середине мая по данной статье. По данным источников URA.RU, им является бывший глава одного из районов.

Бывший муниципальный чиновник был признан виновным в разглашении сведений, составляющих гостайну. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Также ему запретили на год занимать управленческие и государственные должности.

Жалоба осужденного экс-чиновника поступила в вышестоящий суд 27 июля. Рассматривать дело будет судья Галина Алексеева.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-глава одного из районов Курганской области, осужденный за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, подал апелляцию на приговор. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Суд первой инстанции — Курганский областной суд. Лица — информация скрыта. Перечень статей — ст. 283 ч.1 (разглашение государственной тайны лицом, которому она стала известна по службе)», — гласит картотека Второго апелляционного суда. Жалобу на приговор подал житель области, осужденный в середине мая по данной статье. По данным источников URA.RU, им является бывший глава одного из районов. Бывший муниципальный чиновник был признан виновным в разглашении сведений, составляющих гостайну. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Также ему запретили на год занимать управленческие и государственные должности. Жалоба осужденного экс-чиновника поступила в вышестоящий суд 27 июля. Рассматривать дело будет судья Галина Алексеева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...