Наземное метро в Екатеринбурге начнут строить в 2024 году

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Железнодорожный вокзал Екатеринбурга, электричка, пригородные поезда, ржд, прибытие поезда, городская электричка
Стройка наземного метро в Екатеринбурге стартует в 2024 году Фото:

Строить линию наземного метро в Екатеринбурге планируют уже в 2024 году. Предполагается, что благодаря электричкам улучшится транспортная доступность нового микрорайона Новокольцовский.

«Сегодня речь идет о строительстве железнодорожной ветки между остановками „Компрессорный завод“ и „Кольцово“, с заездом в микрорайон Новокольцовский. Это чуть более 10 километров с остановочными комплексами. Очень надеемся, что проектирование мы начнем в этом году, а строительство — со следующего года», — сказал мэр города Алексей Орлов в эфире телеканала «Россия 24».

Новый маршрут получит название «Новокольцовский». Он должен будет стать первым этапом проекта по созданию Екатеринбургского центрального пассажирского кольца и диаметральных линий в окрестные города.

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Строить линию наземного метро в Екатеринбурге планируют уже в 2024 году. Предполагается, что благодаря электричкам улучшится транспортная доступность нового микрорайона Новокольцовский. «Сегодня речь идет о строительстве железнодорожной ветки между остановками „Компрессорный завод“ и „Кольцово“, с заездом в микрорайон Новокольцовский. Это чуть более 10 километров с остановочными комплексами. Очень надеемся, что проектирование мы начнем в этом году, а строительство — со следующего года», — сказал мэр города Алексей Орлов в эфире телеканала «Россия 24». Новый маршрут получит название «Новокольцовский». Он должен будет стать первым этапом проекта по созданию Екатеринбургского центрального пассажирского кольца и диаметральных линий в окрестные города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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