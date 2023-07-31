Наземное метро в Екатеринбурге начнут строить в 2024 году

31 июля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Стройка наземного метро в Екатеринбурге стартует в 2024 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строить линию наземного метро в Екатеринбурге планируют уже в 2024 году. Предполагается, что благодаря электричкам улучшится транспортная доступность нового микрорайона Новокольцовский. «Сегодня речь идет о строительстве железнодорожной ветки между остановками „Компрессорный завод“ и „Кольцово“, с заездом в микрорайон Новокольцовский. Это чуть более 10 километров с остановочными комплексами. Очень надеемся, что проектирование мы начнем в этом году, а строительство — со следующего года», — сказал мэр города Алексей Орлов в эфире телеканала «Россия 24». Новый маршрут получит название «Новокольцовский». Он должен будет стать первым этапом проекта по созданию Екатеринбургского центрального пассажирского кольца и диаметральных линий в окрестные города.

Строить линию наземного метро в Екатеринбурге планируют уже в 2024 году. Предполагается, что благодаря электричкам улучшится транспортная доступность нового микрорайона Новокольцовский. «Сегодня речь идет о строительстве железнодорожной ветки между остановками „Компрессорный завод“ и „Кольцово“, с заездом в микрорайон Новокольцовский. Это чуть более 10 километров с остановочными комплексами. Очень надеемся, что проектирование мы начнем в этом году, а строительство — со следующего года», — сказал мэр города Алексей Орлов в эфире телеканала «Россия 24». Новый маршрут получит название «Новокольцовский». Он должен будет стать первым этапом проекта по созданию Екатеринбургского центрального пассажирского кольца и диаметральных линий в окрестные города.