30 июля 2023

Несмотря на потоп и ротавирус, тюменцы продолжают скупать дешевые путевки в Сочи

Светлана Завьялова: тюменцы продолжают скупать путевки в Сочи несмотря на ротавирус и потопы
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным тюменских турагентов, горожане не готовы отказываться от дешевых туров на Черном море Фото:

Жители Тюмени, несмотря на потоп и вспышку ротавируса в Сочи, продолжают скупать дешевые туры на берег Черного моря. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической фирмой «Награда за труд».

«Вспышки ротавируса — ежегодные. Это нормальная практика в летний сезон, особенно в августе-месяце. По поводу потопов: там буквально 4-5 часов и все высыхает. Вернулись туристы, которые как раз отдыхали тогда, когда был сильный потом, и сказали, что все хорошо и они просто в этот день съездили на экскурсию и не купались в море. Никого ничего не пугает, туристы как ездили, так и ездят », — рассказала Светлана Завьялова.

По словам собеседницы агентства, в Сочи ездят отдыхать туристы, которые рассчитывают на бюджетный отдых. Если сравнивать Турцию и юг России, то на местном курорте пребывание обходится дешевле. «На двоих в Сочи можно съездить от 80 тысяч рублей на неделю в бюджетные варианты отеля, а в Турцию — от 115-118 тысяч. Но при этом дополнительные расходы в Сочи гораздо больше, чем за границей», — добавила Светлана Завьялова.

В начале июля из-за риска ливней и смерчей в Сочи были закрыты все пляжи. В открытых источниках сообщается, что в конце месяца в регионе зафиксировали вспышку ротавируса.

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Жители Тюмени, несмотря на потоп и вспышку ротавируса в Сочи, продолжают скупать дешевые туры на берег Черного моря. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической фирмой «Награда за труд». «Вспышки ротавируса — ежегодные. Это нормальная практика в летний сезон, особенно в августе-месяце. По поводу потопов: там буквально 4-5 часов и все высыхает. Вернулись туристы, которые как раз отдыхали тогда, когда был сильный потом, и сказали, что все хорошо и они просто в этот день съездили на экскурсию и не купались в море. Никого ничего не пугает, туристы как ездили, так и ездят », — рассказала Светлана Завьялова. По словам собеседницы агентства, в Сочи ездят отдыхать туристы, которые рассчитывают на бюджетный отдых. Если сравнивать Турцию и юг России, то на местном курорте пребывание обходится дешевле. «На двоих в Сочи можно съездить от 80 тысяч рублей на неделю в бюджетные варианты отеля, а в Турцию — от 115-118 тысяч. Но при этом дополнительные расходы в Сочи гораздо больше, чем за границей», — добавила Светлана Завьялова. В начале июля из-за риска ливней и смерчей в Сочи были закрыты все пляжи. В открытых источниках сообщается, что в конце месяца в регионе зафиксировали вспышку ротавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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