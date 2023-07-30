Несмотря на потоп и ротавирус, тюменцы продолжают скупать дешевые путевки в Сочи

Светлана Завьялова: тюменцы продолжают скупать путевки в Сочи несмотря на ротавирус и потопы

31 июля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

По данным тюменских турагентов, горожане не готовы отказываться от дешевых туров на Черном море Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Тюмени, несмотря на потоп и вспышку ротавируса в Сочи, продолжают скупать дешевые туры на берег Черного моря. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической фирмой «Награда за труд». «Вспышки ротавируса — ежегодные. Это нормальная практика в летний сезон, особенно в августе-месяце. По поводу потопов: там буквально 4-5 часов и все высыхает. Вернулись туристы, которые как раз отдыхали тогда, когда был сильный потом, и сказали, что все хорошо и они просто в этот день съездили на экскурсию и не купались в море. Никого ничего не пугает, туристы как ездили, так и ездят », — рассказала Светлана Завьялова. По словам собеседницы агентства, в Сочи ездят отдыхать туристы, которые рассчитывают на бюджетный отдых. Если сравнивать Турцию и юг России, то на местном курорте пребывание обходится дешевле. «На двоих в Сочи можно съездить от 80 тысяч рублей на неделю в бюджетные варианты отеля, а в Турцию — от 115-118 тысяч. Но при этом дополнительные расходы в Сочи гораздо больше, чем за границей», — добавила Светлана Завьялова. В начале июля из-за риска ливней и смерчей в Сочи были закрыты все пляжи. В открытых источниках сообщается, что в конце месяца в регионе зафиксировали вспышку ротавируса.

Жители Тюмени, несмотря на потоп и вспышку ротавируса в Сочи, продолжают скупать дешевые туры на берег Черного моря. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая туристической фирмой «Награда за труд». «Вспышки ротавируса — ежегодные. Это нормальная практика в летний сезон, особенно в августе-месяце. По поводу потопов: там буквально 4-5 часов и все высыхает. Вернулись туристы, которые как раз отдыхали тогда, когда был сильный потом, и сказали, что все хорошо и они просто в этот день съездили на экскурсию и не купались в море. Никого ничего не пугает, туристы как ездили, так и ездят », — рассказала Светлана Завьялова. По словам собеседницы агентства, в Сочи ездят отдыхать туристы, которые рассчитывают на бюджетный отдых. Если сравнивать Турцию и юг России, то на местном курорте пребывание обходится дешевле. «На двоих в Сочи можно съездить от 80 тысяч рублей на неделю в бюджетные варианты отеля, а в Турцию — от 115-118 тысяч. Но при этом дополнительные расходы в Сочи гораздо больше, чем за границей», — добавила Светлана Завьялова. В начале июля из-за риска ливней и смерчей в Сочи были закрыты все пляжи. В открытых источниках сообщается, что в конце месяца в регионе зафиксировали вспышку ротавируса.