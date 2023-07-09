В Сочи из-за ливней и риска смерчей закрыли все пляжи

В связи со штормом на море и риском образования смерчей на участке Магри — Веселое, спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи временно отказаться от отдыха у воды до вторника. Об этом рассказали в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи.
«На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено», — сообщается в telegram-канале департамента. Там добавили, что купание на пляжах запрещено до конца суток 10 июля. Спасатели призывают принять все необходимые меры предосторожности, а также временно избегать пребывания у воды.
Ранее на участке Магри — Веселое выпало около 80 мм осадков в результате залпового ливня. Штормовое предупреждение продолжает действовать, а сильные осадки ожидаются ночью 10 июля.
В связи со штормом на море и риском образования смерчей на участке Магри — Веселое, спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи временно отказаться от отдыха у воды до вторника. Об этом рассказали в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи. «На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено», — сообщается в telegram-канале департамента. Там добавили, что купание на пляжах запрещено до конца суток 10 июля. Спасатели призывают принять все необходимые меры предосторожности, а также временно избегать пребывания у воды. Ранее на участке Магри — Веселое выпало около 80 мм осадков в результате залпового ливня. Штормовое предупреждение продолжает действовать, а сильные осадки ожидаются ночью 10 июля.