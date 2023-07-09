В Сочи из-за ливней и риска смерчей закрыли все пляжи

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Виды города перед международной промышленной выставкой "ИННОПРОМ-2017". Екатеринбург, лужа, плохая погода, ливень, дождь
В связи с штормом на море, купание на пляжах Сочи временно запрещено Фото:

В связи со штормом на море и риском образования смерчей на участке Магри — Веселое, спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи временно отказаться от отдыха у воды до вторника. Об этом рассказали в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи.

«На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено», — сообщается в telegram-канале департамента. Там добавили, что купание на пляжах запрещено до конца суток 10 июля. Спасатели призывают принять все необходимые меры предосторожности, а также временно избегать пребывания у воды.

Ранее на участке Магри — Веселое выпало около 80 мм осадков в результате залпового ливня. Штормовое предупреждение продолжает действовать, а сильные осадки ожидаются ночью 10 июля.

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В связи со штормом на море и риском образования смерчей на участке Магри — Веселое, спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи временно отказаться от отдыха у воды до вторника. Об этом рассказали в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи. «На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено», — сообщается в telegram-канале департамента. Там добавили, что купание на пляжах запрещено до конца суток 10 июля. Спасатели призывают принять все необходимые меры предосторожности, а также временно избегать пребывания у воды. Ранее на участке Магри — Веселое выпало около 80 мм осадков в результате залпового ливня. Штормовое предупреждение продолжает действовать, а сильные осадки ожидаются ночью 10 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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