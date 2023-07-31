Силовики не могут допросить челябинского маньяка, 14 лет державшего в плену девушку

Пока силовики проводят оперативно-следственные мероприятия в доме подозреваемого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Силовики не могут допросить челябинца, который 14 лет назад похитил и до последнего времени удерживал у себя дома женщину. Об этом 31 июля сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Сейчас Владимир Ч. остается в психиатрической лечебнице, куда его увезли на скорой. Собственно, благодаря его жертва и смогла вырваться из плена. Состояние подозреваемого исключает возможность его допроса», — рассказал инсайдер.

То, что подозреваемый находится в лечебном учреждении под постоянным надзором сотрудников правоохранительных органов, подтвердили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Иные подробности в силовых ведомствах не комментируют.

Предварительно, в 2009 году заманил к себе выпивкой 19-летнюю девушку, которую встретил на вокзале. Все последующие годы она провела у него дома в роли секс-игрушки. Уходя, он привязывал ее, чтобы исключить возможность побега. Шанс вырваться на свободу представился, когда скорая увезла мужчину с приступом белой горячки. Освободившись, женщина связалась с сестрой и полицией.

Силовики обнаружили в доме мужчины в поселке Смолино диски с порно, фаллоимитаторы и БДСМ-приспособления. На заднем дворе силовики нашли фрагменты раздробленного человеческого скелета. Также они опросили мать подозреваемого, все эти годы проживавшую совместно с ним.

Пока в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Максимальная санкция по ней — до 12 лет лишения свободы.