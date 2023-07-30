У челябинца, 14 лет удерживающего женщину в плену, нашли фаллоимитаторы и диски с порно

Мужчина извращался над своей заложницей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В доме жителя Челябинска, который на протяжении 14 лет удерживал в плену женщину, нашли различные предметы сексуального характера, фаллоимитаторы и диски с порно. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, ими он удовлетворял свои извращенные фантазии.

«У мужчины нашли и изъяли ноутбуки, диски с порнографическим содержанием, фаллоимитаторы. Комната, где была заточена женщина, была оборудована приспособлениями для удержания человека, различными намордниками», — рассказал источник.

По данным URA.RU, все эти приспособления мужчина использовал, занимаясь сексом с потерпевшей. Все это время он регулярно вступал с ней в половую связь. А уходя их дома, он привязывал пленницу к столешнице.

В пресс-службе СКР по региону сообщили, что мужчина задержан и сейчас находится в психиатрической больнице под присмотром правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Также силовики отрабатывают версию об убийстве человека из-за найденных на заднем дворе останков.

Женщина стала жертвой похищения в 2009 году. Познакомившись с похитителем на автовокзале в Челябинске, она приехала к нему домой. Там он, угрожая ей ножом, заявил, что она его заложница. Выбраться женщина сумела спустя 14 лет из-за припадка мужчины. В день, когда его увозили на скорой, он не запер дверь, потерпевшая смогла выйти из дома, найти сестру и связаться с полицией.