Финансист Гаврилов спрогнозировал рост доллара до 100 рублей

01 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Курс доллара выше 90 рублей может сохраниться до конца 2023 года, считает Алексей Гаврилов Фото: Илья Московец © URA.RU Курс доллара выше 90 рублей может сохраниться до конца 2023 года и даже превысить планку в 100 рублей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель комитета по высоким технологиям, инвестициям и цифровизации Московской «Деловой России» Алексей Гаврилов. «На самом деле данный курс очень выгоден с точки зрения экспортной составляющей нашей страны, потому что мы переместились на Восток практически по всем контрактам — по углеводородам, по ресурсам, по энергетике. Эти рынки привыкли работать с большим дисконтом, и как раз данный курс достаточно выгоден, потому что он их покрывает и выводит в значительный плюс наши российские компании. Поэтому его будут держать как можно дольше. По крайней мере, я думаю, в августе, сентябре, а может даже и до конца года будет подобный курс. Также нужно учитывать, что у нас и ЦБ повысил свою ставку. Это тоже влияет напрямую. К тому же у населения не так много валютных резервов уже осталось. В связи с этим, я думаю, прогнозировать резкое снижение доллара не следует. Скорее это будет увеличение. Возможно, пробьет планку в 100 рублей за доллар, как мы видим сейчас с евро», — объяснил Алексей Гаврилов. С собеседником агентства согласился и эксперт по вопросам господдержки промышленности и предпринимательства, член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Хижняк. «Рост курса рубля к доллару вполне объясним. Российская Федерация — страна-экспортер. Простым языком, чем больше рублей она получает с одного доллара проданных товаров (прежде всего нефти и газа), тем больше денег в бюджете. В целом, скачок вверх у нас не впервые, поэтому за ним обязательно последует откат назад. Как говорил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов еще в мае, оптимальным для экономики и бюджета страны можно считать курс в 80—90 рублей за доллар. Примерно в этот коридор и смотрим», — добавил он. На открытии торгов 31 июля на Мосбирже курс доллара превысил 92 рубля, а курс евро — 101 рубль. Произошло это впервые с 7 июля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курс доллара выше 90 рублей может сохраниться до конца 2023 года и даже превысить планку в 100 рублей. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился председатель комитета по высоким технологиям, инвестициям и цифровизации Московской «Деловой России» Алексей Гаврилов. «На самом деле данный курс очень выгоден с точки зрения экспортной составляющей нашей страны, потому что мы переместились на Восток практически по всем контрактам — по углеводородам, по ресурсам, по энергетике. Эти рынки привыкли работать с большим дисконтом, и как раз данный курс достаточно выгоден, потому что он их покрывает и выводит в значительный плюс наши российские компании. Поэтому его будут держать как можно дольше. По крайней мере, я думаю, в августе, сентябре, а может даже и до конца года будет подобный курс. Также нужно учитывать, что у нас и ЦБ повысил свою ставку. Это тоже влияет напрямую. К тому же у населения не так много валютных резервов уже осталось. В связи с этим, я думаю, прогнозировать резкое снижение доллара не следует. Скорее это будет увеличение. Возможно, пробьет планку в 100 рублей за доллар, как мы видим сейчас с евро», — объяснил Алексей Гаврилов. С собеседником агентства согласился и эксперт по вопросам господдержки промышленности и предпринимательства, член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Хижняк. «Рост курса рубля к доллару вполне объясним. Российская Федерация — страна-экспортер. Простым языком, чем больше рублей она получает с одного доллара проданных товаров (прежде всего нефти и газа), тем больше денег в бюджете. В целом, скачок вверх у нас не впервые, поэтому за ним обязательно последует откат назад. Как говорил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов еще в мае, оптимальным для экономики и бюджета страны можно считать курс в 80—90 рублей за доллар. Примерно в этот коридор и смотрим», — добавил он. На открытии торгов 31 июля на Мосбирже курс доллара превысил 92 рубля, а курс евро — 101 рубль. Произошло это впервые с 7 июля.