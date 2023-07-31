Курганские власти потратят 1,4 млрд рублей для ликвидации последствий масштабных пожаров

31 июля 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Ранее власти на ликвидацию последствий ЧС просили 2,5 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Правительство Курганской области потратит почти 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий масштабных весенних пожаров, в которых погибли люди. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков написал в своем telegram-канале. «На сегодня регион взял на себя исполнение обязательств, связанных с ликвидацией весенней ЧС, на общую сумму уже почти 1,4 млрд рублей. Понятно, что эти средства в бюджет никто не закладывал. Несмотря на это, главная задача — никого не бросать при любом раскладе обстоятельств», — заявил Шумков. Ранее Шумков просил президента РФ Владимира Путина выделить на эти цели 2,5 млрд рублей. В апреле и мае во время масштабных пожаров в регионе погибли более 20 человек и сгорели более 5000 домов и других зданий.

Правительство Курганской области потратит почти 1,4 млрд рублей на ликвидацию последствий масштабных весенних пожаров, в которых погибли люди. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков написал в своем telegram-канале. «На сегодня регион взял на себя исполнение обязательств, связанных с ликвидацией весенней ЧС, на общую сумму уже почти 1,4 млрд рублей. Понятно, что эти средства в бюджет никто не закладывал. Несмотря на это, главная задача — никого не бросать при любом раскладе обстоятельств», — заявил Шумков. Ранее Шумков просил президента РФ Владимира Путина выделить на эти цели 2,5 млрд рублей. В апреле и мае во время масштабных пожаров в регионе погибли более 20 человек и сгорели более 5000 домов и других зданий.