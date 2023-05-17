Шумков озвучил Путину сумму, которая нужна для ликвидации последствий ЧС

Глава Курганской области Шумков: на ликвидацию последствий ЧС необходимо 2,5 млрд рублей

Курганский губернатор обратился к президенту с важной просьбой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил президенту России Владимиру Путину, что на устранение последствий от масштабных пожаров региону необходимо 2,5 млрд рублей. Об этом глава региона сообщил 17 мая во время совещания с членами правительства России в режиме видео-конференц-связи.

«Заявку на оказание материальной помощи из резервного фонда правительства РФ нами подана 8 мая. На сегодня уточненная сумма по ликвидации последствий ЧС составляет 2,5 млрд рублей. Прошу нас поддержать», — обратился Шумков к президенту.

Ранее URA.RU писало, что 17 мая Шумков доложил Путину о ситуации с пожарами в Курганской области. Глава региона добавил, что причинами пожаров стали стихия, стечение обстоятельств и человеческий фактор.