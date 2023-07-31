В Свердловскую область не будут завозить вакцину от ветрянки

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Прививок от ветрянки и ротавирусной инфекции нет в списке выделенных региону Фото:

В Свердловскую область не будут централизованно поставлять вакцины от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«Прививок от ветрянки и ротавирусной инфекции нет в списке выделенных региону в этом году. Это значит, что централизованных поставок иммунобиологических препаратов не ожидается», — пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на региональный минздрав.

В ведомстве отмечают, что свердловчане могут самостоятельно приобрести иммунобиологические препараты в любой аптечной сети. Однако необходимо предварительно узнавать, есть ли они в наличии.

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В Свердловскую область не будут централизованно поставлять вакцины от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном минздраве. «Прививок от ветрянки и ротавирусной инфекции нет в списке выделенных региону в этом году. Это значит, что централизованных поставок иммунобиологических препаратов не ожидается», — пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на региональный минздрав. В ведомстве отмечают, что свердловчане могут самостоятельно приобрести иммунобиологические препараты в любой аптечной сети. Однако необходимо предварительно узнавать, есть ли они в наличии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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