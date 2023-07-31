В Свердловскую область не будут завозить вакцину от ветрянки

Прививок от ветрянки и ротавирусной инфекции нет в списке выделенных региону
В Свердловскую область не будут централизованно поставлять вакцины от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном минздраве.
«Прививок от ветрянки и ротавирусной инфекции нет в списке выделенных региону в этом году. Это значит, что централизованных поставок иммунобиологических препаратов не ожидается», — пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на региональный минздрав.
В ведомстве отмечают, что свердловчане могут самостоятельно приобрести иммунобиологические препараты в любой аптечной сети. Однако необходимо предварительно узнавать, есть ли они в наличии.
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