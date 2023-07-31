В Свердловскую область не будут завозить вакцину от ветрянки

31 июля 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Прививок от ветрянки и ротавирусной инфекции нет в списке выделенных региону Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Свердловскую область не будут централизованно поставлять вакцины от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном минздраве. «Прививок от ветрянки и ротавирусной инфекции нет в списке выделенных региону в этом году. Это значит, что централизованных поставок иммунобиологических препаратов не ожидается», — пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на региональный минздрав. В ведомстве отмечают, что свердловчане могут самостоятельно приобрести иммунобиологические препараты в любой аптечной сети. Однако необходимо предварительно узнавать, есть ли они в наличии.

В Свердловскую область не будут централизованно поставлять вакцины от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном минздраве. «Прививок от ветрянки и ротавирусной инфекции нет в списке выделенных региону в этом году. Это значит, что централизованных поставок иммунобиологических препаратов не ожидается», — пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на региональный минздрав. В ведомстве отмечают, что свердловчане могут самостоятельно приобрести иммунобиологические препараты в любой аптечной сети. Однако необходимо предварительно узнавать, есть ли они в наличии.