Посольство РФ в Эстонии подтвердило причастность иноагента Бабченко* к акту вандализма 31 июля 2023 в 19:52 Размер текста - 17 + Аркадий Бабченко* виновен в вандализме в Эстонии, считает посольство РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Журналист Аркадий Бабченко (признан иноагентом на территории РФ) забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Об этом сообщает посольство России. «Российский военный журналист Бабченко прошлой ночью отправил четыре куриных яйца в сторону посольства», — сообщает посольство. Заявление приводит РИА Новости. Российская сторона призвала наказать виновного. В ведомстве рассказали, что инцидент является результатом антироссийской кампании в Эстонии. Ранее стало известно, что мужчина забросал яйцами здание посольства России в Таллине. Его задержали. Против него было возбуждено уголовное дело, передает RT.



*Аркадий Бабченко внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента Журналист Аркадий Бабченко (признан иноагентом на территории РФ) забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Об этом сообщает посольство России. «Российский военный журналист Бабченко прошлой ночью отправил четыре куриных яйца в сторону посольства», — сообщает посольство. Заявление приводит РИА Новости. Российская сторона призвала наказать виновного. В ведомстве рассказали, что инцидент является результатом антироссийской кампании в Эстонии. Ранее стало известно, что мужчина забросал яйцами здание посольства России в Таллине. Его задержали. Против него было возбуждено уголовное дело, передает RT. *Аркадий Бабченко внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям