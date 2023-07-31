Посольство РФ в Эстонии подтвердило причастность иноагента Бабченко* к акту вандализма

Журналист Аркадий Бабченко (признан иноагентом на территории РФ) забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Об этом сообщает посольство России.
«Российский военный журналист Бабченко прошлой ночью отправил четыре куриных яйца в сторону посольства», — сообщает посольство. Заявление приводит РИА Новости. Российская сторона призвала наказать виновного. В ведомстве рассказали, что инцидент является результатом антироссийской кампании в Эстонии.
Ранее стало известно, что мужчина забросал яйцами здание посольства России в Таллине. Его задержали. Против него было возбуждено уголовное дело, передает RT.
*Аркадий Бабченко внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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