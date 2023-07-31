Экс-сотрудника Минприроды посадили на 12 лет за госизмену

31 июля 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Житель Краснодарского края проведет 12 лет в тюрьме за госизмену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший сотрудник Минприроды Краснодарского края передавал иностранной разведке сведения, которые могли быть использованы против России. Его осудили на 12 лет лишения свободы за государственную измену. «Гражданин России осужден за государственную измену в форме шпионажа к 12 годам лишения свободы <…> бывший сотрудник Министерства природных ресурсов Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — сообщает суд. Слова с заседания приводит ТАСС. С 31 июля приговор вступил в законную силу. Это не первый случай задержания завербованных россиян. Так, 31 июля троих жителей Воронежской области задержала ФСБ РФ по подозрению в госизмене. В марте задерживали жителя Хабаровского края за госизмену. По данным ФСБ, он предложил продать данные об объектах Минобороны России украинской разведке.

Бывший сотрудник Минприроды Краснодарского края передавал иностранной разведке сведения, которые могли быть использованы против России. Его осудили на 12 лет лишения свободы за государственную измену. «Гражданин России осужден за государственную измену в форме шпионажа к 12 годам лишения свободы <…> бывший сотрудник Министерства природных ресурсов Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — сообщает суд. Слова с заседания приводит ТАСС. С 31 июля приговор вступил в законную силу. Это не первый случай задержания завербованных россиян. Так, 31 июля троих жителей Воронежской области задержала ФСБ РФ по подозрению в госизмене. В марте задерживали жителя Хабаровского края за госизмену. По данным ФСБ, он предложил продать данные об объектах Минобороны России украинской разведке.