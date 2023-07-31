Экс-сотрудника Минприроды посадили на 12 лет за госизмену

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
Житель Краснодарского края проведет 12 лет в тюрьме за госизмену Фото:

Бывший сотрудник Минприроды Краснодарского края передавал иностранной разведке сведения, которые могли быть использованы против России. Его осудили на 12 лет лишения свободы за государственную измену.

«Гражданин России осужден за государственную измену в форме шпионажа к 12 годам лишения свободы <…> бывший сотрудник Министерства природных ресурсов Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — сообщает суд. Слова с заседания приводит ТАСС. С 31 июля приговор вступил в законную силу.

Это не первый случай задержания завербованных россиян. Так, 31 июля троих жителей Воронежской области задержала ФСБ РФ по подозрению в госизмене. В марте задерживали жителя Хабаровского края за госизмену. По данным ФСБ, он предложил продать данные об объектах Минобороны России украинской разведке.

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Бывший сотрудник Минприроды Краснодарского края передавал иностранной разведке сведения, которые могли быть использованы против России. Его осудили на 12 лет лишения свободы за государственную измену. «Гражданин России осужден за государственную измену в форме шпионажа к 12 годам лишения свободы <…> бывший сотрудник Министерства природных ресурсов Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — сообщает суд. Слова с заседания приводит ТАСС. С 31 июля приговор вступил в законную силу. Это не первый случай задержания завербованных россиян. Так, 31 июля троих жителей Воронежской области задержала ФСБ РФ по подозрению в госизмене. В марте задерживали жителя Хабаровского края за госизмену. По данным ФСБ, он предложил продать данные об объектах Минобороны России украинской разведке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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