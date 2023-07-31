Челябинцам установили квоты на охоту

01 августа 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

Квоты добычи зверя установлены на предстоящий год Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области установлены квоты на добычу охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года. Соответствующее постановление губернатора размещено на портале официального опубликования правовых актов. «Утвердить прилагаемый лимит добычи добычи охотничьих ресурсов в Челябинской области с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года. Утвердить прилагаемые квоты добычи барсука, бурого медведя, косули, лося и рыси», — говорится в документе. Согласно постановлению, за предстоящий год охотникам дадут разрешение на добычу 447 барсуков (8,12% общей численности), 97 медведей (15,28%), 7857 косуль (10,05%), 955 лосей (8,84%) и 24 рысей (8,39%). Так, больше всего медведей будут добыты в Златоустовском, Миасском, Катав-Ивановском и Куватальском лесничествах — по восемь особей. В Челябинской области медведи регулярно выходят к людям. У озера Еланчик Чебаркульского района бурый медведь уже несколько раз пугал местных жителей и отдыхающих.

В Челябинской области установлены квоты на добычу охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года. Соответствующее постановление губернатора размещено на портале официального опубликования правовых актов. «Утвердить прилагаемый лимит добычи добычи охотничьих ресурсов в Челябинской области с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года. Утвердить прилагаемые квоты добычи барсука, бурого медведя, косули, лося и рыси», — говорится в документе. Согласно постановлению, за предстоящий год охотникам дадут разрешение на добычу 447 барсуков (8,12% общей численности), 97 медведей (15,28%), 7857 косуль (10,05%), 955 лосей (8,84%) и 24 рысей (8,39%). Так, больше всего медведей будут добыты в Златоустовском, Миасском, Катав-Ивановском и Куватальском лесничествах — по восемь особей. В Челябинской области медведи регулярно выходят к людям. У озера Еланчик Чебаркульского района бурый медведь уже несколько раз пугал местных жителей и отдыхающих.