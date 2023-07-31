ВСУ обстреляли село Басань Пологовского района Запорожской области. По предварительной информации, в ходе обстрела погибли трое человек, под завалами остался 12-летний подросток. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань <…> трое погибших, местные жители, гражданские», — рассказал Балицкий в своем telegram-канале. Также 15 человек пострадали. Уточняется, что удар пришелся на продуктовый магазин. Один ребенок до сих пор находится под завалами. На месте работают спасательные группы. Балицкий пообещал оказать поддержку всем пострадавшим.
Ранее, 31 июля, ВСУ ударили по центру Донецка. В результате обстрела загорелись автобус и легковушка. Также сообщалось о пострадавших и одном погибшем.
ВСУ обстреляли село Басань Пологовского района Запорожской области. По предварительной информации, в ходе обстрела погибли трое человек, под завалами остался 12-летний подросток. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань <…> трое погибших, местные жители, гражданские», — рассказал Балицкий в своем telegram-канале. Также 15 человек пострадали. Уточняется, что удар пришелся на продуктовый магазин. Один ребенок до сих пор находится под завалами. На месте работают спасательные группы. Балицкий пообещал оказать поддержку всем пострадавшим. Ранее, 31 июля, ВСУ ударили по центру Донецка. В результате обстрела загорелись автобус и легковушка. Также сообщалось о пострадавших и одном погибшем.