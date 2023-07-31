В Запорожье погибли мирные жители после обстрела ВСУ. Фото

31 июля 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по продуктовому магазину в Запорожье, сообщил Евгений Балицкий Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли село Басань Пологовского района Запорожской области. По предварительной информации, в ходе обстрела погибли трое человек, под завалами остался 12-летний подросток. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань <…> трое погибших, местные жители, гражданские», — рассказал Балицкий в своем telegram-канале . Также 15 человек пострадали. Уточняется, что удар пришелся на продуктовый магазин. Один ребенок до сих пор находится под завалами. На месте работают спасательные группы. Балицкий пообещал оказать поддержку всем пострадавшим. Ранее, 31 июля, ВСУ ударили по центру Донецка. В результате обстрела загорелись автобус и легковушка. Также сообщалось о пострадавших и одном погибшем. Фото: Евгений Балицкий, https://t.me/BalitskyEV Фото: Евгений Балицкий, https://t.me/BalitskyEV

ВСУ обстреляли село Басань Пологовского района Запорожской области. По предварительной информации, в ходе обстрела погибли трое человек, под завалами остался 12-летний подросток. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру села Басань <…> трое погибших, местные жители, гражданские», — рассказал Балицкий в своем telegram-канале. Также 15 человек пострадали. Уточняется, что удар пришелся на продуктовый магазин. Один ребенок до сих пор находится под завалами. На месте работают спасательные группы. Балицкий пообещал оказать поддержку всем пострадавшим. Ранее, 31 июля, ВСУ ударили по центру Донецка. В результате обстрела загорелись автобус и легковушка. Также сообщалось о пострадавших и одном погибшем.