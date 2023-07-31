ВСУ ударили по центру Донецка, есть погибший. Фото, видео

31 июля 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Из-за обстрела загорелись автобус и легковушки в Донецке Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела Вооруженных сил Украины загорелись автобус и легковушки в Донецке. Об этом сообщили в соцсетях. «В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины», — об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Он отметил, что есть пострадавшие. Кулемзин сообщил, что по предварительной информации, в результате обстрела ВСУ погиб один человек. Еще трое оказались ранены. обновлено: В результате обстрела погибли два человека, четверо ранены, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы ДНР. фото: telegram-канал главы администрации Донецка Алексея Кулемзина, https://t.me/kulemzin_donetsk фото: telegram-канал главы администрации Донецка Алексея Кулемзина, https://t.me/kulemzin_donetsk

В результате обстрела Вооруженных сил Украины загорелись автобус и легковушки в Донецке. Об этом сообщили в соцсетях. «В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины», — об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Он отметил, что есть пострадавшие. Кулемзин сообщил, что по предварительной информации, в результате обстрела ВСУ погиб один человек. Еще трое оказались ранены. обновлено: В результате обстрела погибли два человека, четверо ранены, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы ДНР.