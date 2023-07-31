Из-за обстрела загорелись автобус и легковушки в Донецке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате обстрела Вооруженных сил Украины загорелись автобус и легковушки в Донецке. Об этом сообщили в соцсетях.
«В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины», — об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин
Кулемзин сообщил, что по предварительной информации, в результате обстрела ВСУ погиб один человек. Еще трое оказались ранены.
обновлено: В результате обстрела погибли два человека, четверо ранены, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы ДНР.
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