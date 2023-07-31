ВСУ ударили по центру Донецка, есть погибший. Фото, видео

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Обстрел Городской администрации. Донецк, разрушения, обстрел, сгоревшие автомобили
Из-за обстрела загорелись автобус и легковушки в Донецке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела Вооруженных сил Украины загорелись автобус и легковушки в Донецке. Об этом сообщили в соцсетях.

«В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины», — об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Он отметил, что есть пострадавшие.

Кулемзин сообщил, что по предварительной информации, в результате обстрела ВСУ погиб один человек. Еще трое оказались ранены.

обновлено: В результате обстрела погибли два человека, четверо ранены, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы ДНР.

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В результате обстрела Вооруженных сил Украины загорелись автобус и легковушки в Донецке. Об этом сообщили в соцсетях. «В результате обстрела Ворошиловского района горит маршрутный автобус и две легковые машины», — об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Он отметил, что есть пострадавшие. Кулемзин сообщил, что по предварительной информации, в результате обстрела ВСУ погиб один человек. Еще трое оказались ранены. обновлено: В результате обстрела погибли два человека, четверо ранены, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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