В Новом Уренгое в аварии с автобусом пострадал мотоциклист. Фото 31 июля 2023 в 22:56 Размер текста - 17 + Мотоциклиста с травмами доставили в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись автобус и мотоцикл. В результате аварии мотоциклиста госпитализировали. Об этом сообщили в социальных сетях. «В газовой столице произошло ДТП на улице Промысловой. Здесь столкнулись автобус и мотоцикл. После аварии мотоциклиста с травмами доставили в городскую больницу», — пишут в telegram-канале «Ямал-Медиа». На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГИБДД ОМВД России по Новому Уренгою. Ответ на него ожидается. В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись автобус и мотоцикл. В результате аварии мотоциклиста госпитализировали. Об этом сообщили в социальных сетях. «В газовой столице произошло ДТП на улице Промысловой. Здесь столкнулись автобус и мотоцикл. После аварии мотоциклиста с травмами доставили в городскую больницу», — пишут в telegram-канале «Ямал-Медиа». На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГИБДД ОМВД России по Новому Уренгою. Ответ на него ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям