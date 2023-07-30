30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

В Новом Уренгое в аварии с автобусом пострадал мотоциклист. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
Мотоциклиста с травмами доставили в больницу Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись автобус и мотоцикл. В результате аварии мотоциклиста госпитализировали. Об этом сообщили в социальных сетях.

«В газовой столице произошло ДТП на улице Промысловой. Здесь столкнулись автобус и мотоцикл. После аварии мотоциклиста с травмами доставили в городскую больницу», — пишут в telegram-канале «Ямал-Медиа».

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГИБДД ОМВД России по Новому Уренгою. Ответ на него ожидается.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись автобус и мотоцикл. В результате аварии мотоциклиста госпитализировали. Об этом сообщили в социальных сетях. «В газовой столице произошло ДТП на улице Промысловой. Здесь столкнулись автобус и мотоцикл. После аварии мотоциклиста с травмами доставили в городскую больницу», — пишут в telegram-канале «Ямал-Медиа». На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГИБДД ОМВД России по Новому Уренгою. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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