Мотоциклиста с травмами доставили в больницу
В Новом Уренгое (ЯНАО) столкнулись автобус и мотоцикл. В результате аварии мотоциклиста госпитализировали. Об этом сообщили в социальных сетях.
«В газовой столице произошло ДТП на улице Промысловой. Здесь столкнулись автобус и мотоцикл. После аварии мотоциклиста с травмами доставили в городскую больницу», — пишут в telegram-канале «Ямал-Медиа».
На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГИБДД ОМВД России по Новому Уренгою. Ответ на него ожидается.
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