Тюменцев зовут упаковывать конфеты за пять тысяч рублей в день

Тюменев зовут работать вахтовым методом в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителей Тюмени зовут работать упаковщиками конфет в Москву. Работодатель готов платить до 5200 рублей за смену. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Ищем на работу упаковщика конфет с бесплатным питанием и проживанием в Москве. Вахта от 20 смен. Работа в основном сидячая. Оплата за смену до 5200 рублей», — написано в объявлении.

По словам работодателя, на должность готовы брать людей без опыта. Сотруднику проведут необходимое обучение. Также работнику предоставят бесплатную спецодежду. График работы 5/2, можно брать ночные смены.

Ранее URA.RU писало, что жителям Тюмени предлагали работу вахтовым методом в Калужской области. В обязанности работника входило упаковывание мясных полуфабрикатов. За вахту в 60 смен работодатель обещал заплатить не менее 120 тысяч рублей.