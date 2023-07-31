31 июля 2023

Тюменцев зовут упаковывать конфеты за пять тысяч рублей в день

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменев зовут работать вахтовым методом в Москву Фото:

Жителей Тюмени зовут работать упаковщиками конфет в Москву. Работодатель готов платить до 5200 рублей за смену. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Ищем на работу упаковщика конфет с бесплатным питанием и проживанием в Москве. Вахта от 20 смен. Работа в основном сидячая. Оплата за смену до 5200 рублей», — написано в объявлении.

По словам работодателя, на должность готовы брать людей без опыта. Сотруднику проведут необходимое обучение. Также работнику предоставят бесплатную спецодежду. График работы 5/2, можно брать ночные смены.

Ранее URA.RU писало, что жителям Тюмени предлагали работу вахтовым методом в Калужской области. В обязанности работника входило упаковывание мясных полуфабрикатов. За вахту в 60 смен работодатель обещал заплатить не менее 120 тысяч рублей.

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Жителей Тюмени зовут работать упаковщиками конфет в Москву. Работодатель готов платить до 5200 рублей за смену. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Ищем на работу упаковщика конфет с бесплатным питанием и проживанием в Москве. Вахта от 20 смен. Работа в основном сидячая. Оплата за смену до 5200 рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, на должность готовы брать людей без опыта. Сотруднику проведут необходимое обучение. Также работнику предоставят бесплатную спецодежду. График работы 5/2, можно брать ночные смены. Ранее URA.RU писало, что жителям Тюмени предлагали работу вахтовым методом в Калужской области. В обязанности работника входило упаковывание мясных полуфабрикатов. За вахту в 60 смен работодатель обещал заплатить не менее 120 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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