31 июля 2023
30 июля 2023
29 июля 2023

В ЯНАО организатор наркопритонов накачал ребенка наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, конопля, наркотики, обыск
Мужчин задержали в январе 2023 года Фото:

В Салехарде трое мужчин работали курьерами-закладчиками и предоставляли свое жилье наркоманам. Также один из жителей склонял несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

«В соответствии с разработанным планом совместной преступной деятельности и четким распределением обязанностей членов группы, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года обвиняемые выполняли роли курьеров-закладчиков. <…> Кроме того участники преступного сообщества на регулярной основе предоставляли свои жилые помещения наркозависимым лицам. Одному из обвиняемых также вменяется склонение несовершеннолетнего, 2007 года рождения, к потреблению запрещенного вещества», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчин задержали в январе 2023 года. Известно, что жители ЯНАО состояли в преступной группе с конца 2022 года. Уголовное дело направили в суд.

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В Салехарде трое мужчин работали курьерами-закладчиками и предоставляли свое жилье наркоманам. Также один из жителей склонял несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО. «В соответствии с разработанным планом совместной преступной деятельности и четким распределением обязанностей членов группы, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года обвиняемые выполняли роли курьеров-закладчиков. <…> Кроме того участники преступного сообщества на регулярной основе предоставляли свои жилые помещения наркозависимым лицам. Одному из обвиняемых также вменяется склонение несовершеннолетнего, 2007 года рождения, к потреблению запрещенного вещества», — говорится в сообщении ведомства. Мужчин задержали в январе 2023 года. Известно, что жители ЯНАО состояли в преступной группе с конца 2022 года. Уголовное дело направили в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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