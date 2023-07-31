В ЯНАО организатор наркопритонов накачал ребенка наркотиками

В Салехарде трое мужчин работали курьерами-закладчиками и предоставляли свое жилье наркоманам. Также один из жителей склонял несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.
«В соответствии с разработанным планом совместной преступной деятельности и четким распределением обязанностей членов группы, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года обвиняемые выполняли роли курьеров-закладчиков. <…> Кроме того участники преступного сообщества на регулярной основе предоставляли свои жилые помещения наркозависимым лицам. Одному из обвиняемых также вменяется склонение несовершеннолетнего, 2007 года рождения, к потреблению запрещенного вещества», — говорится в сообщении ведомства.
Мужчин задержали в январе 2023 года. Известно, что жители ЯНАО состояли в преступной группе с конца 2022 года. Уголовное дело направили в суд.
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