В ЯНАО организатор наркопритонов накачал ребенка наркотиками

01 августа 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Мужчин задержали в январе 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде трое мужчин работали курьерами-закладчиками и предоставляли свое жилье наркоманам. Также один из жителей склонял несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО. «В соответствии с разработанным планом совместной преступной деятельности и четким распределением обязанностей членов группы, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года обвиняемые выполняли роли курьеров-закладчиков. <…> Кроме того участники преступного сообщества на регулярной основе предоставляли свои жилые помещения наркозависимым лицам. Одному из обвиняемых также вменяется склонение несовершеннолетнего, 2007 года рождения, к потреблению запрещенного вещества», — говорится в сообщении ведомства. Мужчин задержали в январе 2023 года. Известно, что жители ЯНАО состояли в преступной группе с конца 2022 года. Уголовное дело направили в суд.

В Салехарде трое мужчин работали курьерами-закладчиками и предоставляли свое жилье наркоманам. Также один из жителей склонял несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО. «В соответствии с разработанным планом совместной преступной деятельности и четким распределением обязанностей членов группы, в период с ноября 2022 года по январь 2023 года обвиняемые выполняли роли курьеров-закладчиков. <…> Кроме того участники преступного сообщества на регулярной основе предоставляли свои жилые помещения наркозависимым лицам. Одному из обвиняемых также вменяется склонение несовершеннолетнего, 2007 года рождения, к потреблению запрещенного вещества», — говорится в сообщении ведомства. Мужчин задержали в январе 2023 года. Известно, что жители ЯНАО состояли в преступной группе с конца 2022 года. Уголовное дело направили в суд.