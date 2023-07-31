Самыми высокооплачиваемыми в Челябинске стали мебельщики и дальнобойщики

«Зарплата.ру»: рейтинг самых оплачиваемых на работе в Челябинске возглавили рабочие, водители и главбухи

В Челябинске определился топ высокооплачиваемых специальностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В топ самых высокооплачиваемых вакансий Челябинска 1 августа возглавили дальнобойщики и мебельщики. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», также высокую оплату одна из компаний предложила нанимаемому главному бухгалтеру.

«Распиловщик мягкой мебели, дальнобойщик и главный бухгалтер возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Челябинска в августе. В топ вошли предложения с доходами от 90 до 200 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в «Зарплате.ру».

В рамках открытой вакансии водителя-дальнобойщика компания, торгующая овощами, предложила диапазон зарплат от 160 до 200 тысяч рублей. Эти деньги готовы заплатить сотруднику с опытом работы от шести лет. На доходы от 150 тысяч рублей сможет рассчитывать главбух группы компаний производителя дорожной строительной техники.

Аналогичный уровень дохода будет доступен главному инженеру на проектировании подстанций в другом предприятии. Функционал специалиста предполагает участие в тендерах, координацию проектно-изыскательских работ, защиту проектов в вышестоящих организациях и органах госэкспертизы. Столько же заплатят наладчику станков с ЧПУ на производстве уплотнительных прокладок и резинотехнических изделий для автомобилестроения, машиностроения и нефтедобывающей отрасли. Дополнительно по 10 тысяч рублей компания готова платить за каждого приведенного сотрудника.

В рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов также находятся позиции помощника машиниста тепловоза с готовностью работать на Дальнем Востоке (90 — 170 тысяч рулей, достаточно иметь 11 классов образования), опытный жиловщик мяса (от 100 тысяч) с выработкой в 3 — 4 тонны за смену в холодных и сырых помещениях.