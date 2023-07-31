Уральская компания отправила 140 млн рублей спортсменам, военным, врачам

Компания «Форэс» поддержала социальные проекты, инвестировав в них 140 млн рублей

01 августа 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Компания «Форэс» активно помогала военным российской армии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Порядка 140 млн рублей направила свердловская компания «Форэс» на поддержку благотворительных и социальных проектов за первое полугодие 2023 года. Так, 73 млн рублей инвестировали в спортивные проекты, еще 56 млн — на поддержку российской армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Объем благотворительной и социальной поддержки „Форэс“ в первом полугодии 2023 года превысил 140 млн рублей. Финансирование спортивных проектов остается главным направлением поддержки. На эти цели в первые шесть месяцев этого года компания направила свыше свыше 73 млн рублей. Якорный проект — „Биатлон в школу, биатлон в ГТО“, в рамках которого „Форэс“ передает в образовательные организации УрФО комплекты оборудования для включения элементов биатлона в урок физкультуры», — рассказали в компании. Еще 56 млн рублей направили на поддержку российской армии. Часть этой суммы получили военнослужащие, уничтожившие танки Leopard. В освобожденные республики направляют лекарства и другую медицинскую помощь, всего за полгода туда отправили 30 тонн медикаментов. На поддержку здравоохранения «Форэс» выделила 7 млн рублей. В частности, компания помогла станции скорой медицинской помощи в Асбесте и Сухоложской районной больнице. Еще 1,8 млн рублей выделили для образовательного сектора. В нескольких городах Свердловской области отремонтировали школы и садики, приобрели оборудование. Также в компании выделяли деньги на развитие инфраструктурных и культурных проектов в городах области, ветеранам и инвалидам, на помощь администрациям в устранении последствий лесных пожаров. Например, в Сухом Логу и Асбесте на деньги «Форэса» закупили ранцевые огнетушители, рации, топливо для мотопомп и другое. Ранее компания «Форэс» сообщала, что за все время поддержки СВО потрачено больше 82,4 млн рублей. Организация отправила 309 тонн различного груза, который необходим бойцам и другим участником СВО. Объем медицинских изделий, переброшенных в новые регионы РФ, составил более 10 тонн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Порядка 140 млн рублей направила свердловская компания «Форэс» на поддержку благотворительных и социальных проектов за первое полугодие 2023 года. Так, 73 млн рублей инвестировали в спортивные проекты, еще 56 млн — на поддержку российской армии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Объем благотворительной и социальной поддержки „Форэс“ в первом полугодии 2023 года превысил 140 млн рублей. Финансирование спортивных проектов остается главным направлением поддержки. На эти цели в первые шесть месяцев этого года компания направила свыше свыше 73 млн рублей. Якорный проект — „Биатлон в школу, биатлон в ГТО“, в рамках которого „Форэс“ передает в образовательные организации УрФО комплекты оборудования для включения элементов биатлона в урок физкультуры», — рассказали в компании. Еще 56 млн рублей направили на поддержку российской армии. Часть этой суммы получили военнослужащие, уничтожившие танки Leopard. В освобожденные республики направляют лекарства и другую медицинскую помощь, всего за полгода туда отправили 30 тонн медикаментов. На поддержку здравоохранения «Форэс» выделила 7 млн рублей. В частности, компания помогла станции скорой медицинской помощи в Асбесте и Сухоложской районной больнице. Еще 1,8 млн рублей выделили для образовательного сектора. В нескольких городах Свердловской области отремонтировали школы и садики, приобрели оборудование. Также в компании выделяли деньги на развитие инфраструктурных и культурных проектов в городах области, ветеранам и инвалидам, на помощь администрациям в устранении последствий лесных пожаров. Например, в Сухом Логу и Асбесте на деньги «Форэса» закупили ранцевые огнетушители, рации, топливо для мотопомп и другое. Ранее компания «Форэс» сообщала, что за все время поддержки СВО потрачено больше 82,4 млн рублей. Организация отправила 309 тонн различного груза, который необходим бойцам и другим участником СВО. Объем медицинских изделий, переброшенных в новые регионы РФ, составил более 10 тонн.