Бойцы получили премии за уничтоженные танки Leopard

Уральская компания приступила к обещанным выплатам

20 июля 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

Бойцы из зоны СВО получили премии за уничтоженные танки Leopard Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уральская компания «ФОРЭС» вручила сертификаты в 500 тысяч рублей за уничтожение вражеских танков Leopard бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО. Церемония первой Национальной премии «СВОИМ» прошла в Москве 20 июля и собрала политиков, общественников, деятелей культуры и просто неравнодушных граждан. Все они говорили о важности единства, о проблемах фронта и тыла, о патриотизме и истинном героизме. На торжественную церемонию бойцы прибыли прямо с линии фронта. Правда, не все смогли приехать лично, поэтому в зале присутствовали жена или родители военного, а кто-то приехал, чтобы получить награду за сына посмертно. Писатель, политолог, советник первого главы ДНР Александр Казаков отметил важность подобных мероприятий, так как они дают возможность каждому россиянину почувствовать единство с теми, кто на фронте защищает сегодня страну. На первой церемонии награждения денежные премии получили бойцы, уничтожившие восемь танков Leopard Фото: Георгий Бергал © URA.RU «Таких мероприятий должно быть много. Нас возмущает, что тыл и фронт живут разной жизнью. В тылу люди живут, как жили, как будто даже войны нет, как будто не гибнут наши ребята. Но каждый должен понимать, что вот эту нормальную жизнь им обеспечивают ребята на фронте, выдерживая атаки врага. Отдельная благодарность компании „ФОРЭС“ за то, что поддерживают бойцов не тайком, не под столом, а с открытым лицом, подавая пример другим. За девять лет мы с большим количеством бизнесменов взаимодействовали, и они выделяли деньги, но при условии неразглашения. Не потому, что стесняются, а потому, что боятся», — сказал Казаков. Присутствующий на церемонии генеральный директор ООО «ФОРЭС» Сергей Шмотьев рассказал, что компания оказывает гуманитарную помощь фронту с самого начала спецоперации, общая сумма превысила 100 млн рублей. «Это наша позиция. Родной брат моего отца воевал на фронте и погиб в 44-м году. Россия и сегодня переживает тяжелые времена. Бойцы, которые приехали сюда с передовой, ежедневно рискуют жизнью, и я считаю, наше право, а для меня это обязанность, помогать им. Что же касается того, что делать это тайно или явно, то здесь все просто — если чего-то боишься, то не делай, а если делаешь, то покажи», — пояснил меценат. Гендиректор «ФОРЭС» Сергей Шмотьев рассказал, что с прошлого года в зону СВО была направлена помощь на сумму 100 млн рублей, еще столько же планируется отправить в этом году Фото: Георгий Бергал © URA.RU Уничтожение именно передовых образцов западной техники имеет большое психологическое значение, подчеркнул доктор экономических наук, профессор, академик РАН Сергей Глазьев. Поэтому он назвал инициативу компании «ФОРЭС» идеологически выверенной. «Этим самым развенчан миф о превосходстве западного оружия — это очень важно. Мы воюем, по сути, со всем блоком НАТО, и Запад прикладывал немалые пропагандистские усилия, чтобы морально сломать дух наших ребят. Говорили, что техника эта превосходит нашу, что она обеспечит перелом на поле боя. Этого не случилось благодаря нашим бойцам. Запад сейчас уже фактически признал свою неспособность сокрушить нашу армию», — пояснил Глазьев. Уничтожение танков Leopard имеет большое психологическое значение, считает академик РАН Сергей Глазьев (слева) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Гендиректор ООО «ФОРЭС» напомнил, что за первый подбитый Leopard была установлена премия пять млн рублей, за второй — два, за каждый последующий — полмиллиона. В будущем за каждый сбитый американский истребитель F-16 компания готова выплачивать 15 млн рублей. Всего на данный момент компания выплатила премии за восемь танков из 10 уничтоженных. Ожидается встреча с экипажами ударно-разведывательных вертолетов, которые уничтожили еще два танка Leopard. «Сегодня мы чествуем бойцов четырех боевых расчетов, которые подбили восемь танков Leopard. Как и было обещано, за каждый будет проведена выплата в 500 тысяч рублей. Мы свое слово держим. Намерены продолжать гуманитарную поддержку фронта, на эти цели в этом году будет направлено еще 100 миллионов. Только в этом году было доставлено уже 500 тонн медикаментов», — сказал Шмотьев. Поздравить бойцов на церемонию пришли депутаты и политики, общественники и активисты, спортсмены и деятели культуры. Помимо присутствующих в зале слова благодарности в формате видео прислали певец, заслуженный артист РФ Алексей Маклаков, народный артист РФ Эдгард Запашный, писатель Армен Гаспарян, актер театра и кино Антон Шагин, депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов и многие другие. Все они выразили однозначную поддержку российским военным и надежду на скорую победу. Новость по теме Свердловская компания объявила, кто из бойцов СВО получит премии за подбитые танки Leopard Национальная Премия «СВОИМ» создана благотворительным фондом помощи военным, ветеранам и инвалидам специальной военной операции «СВОИМ» и Штабом Захара Прилепина. По словам организаторов, церемонию награждения планируется проводить не реже одного раза в два месяца. Также ожидается выделение дополнительных номинаций и увеличение количества награждаемых. Среди них такие достижения, как «Лучший военкор», «Комбат-батяня», «Фронтовой артист», «Фронтовой поэт», «За волю к жизни», «Фронтовой волонтер» и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральская компания «ФОРЭС» вручила сертификаты в 500 тысяч рублей за уничтожение вражеских танков Leopard бойцам, выполняющим задачи в зоне СВО. Церемония первой Национальной премии «СВОИМ» прошла в Москве 20 июля и собрала политиков, общественников, деятелей культуры и просто неравнодушных граждан. Все они говорили о важности единства, о проблемах фронта и тыла, о патриотизме и истинном героизме. На торжественную церемонию бойцы прибыли прямо с линии фронта. Правда, не все смогли приехать лично, поэтому в зале присутствовали жена или родители военного, а кто-то приехал, чтобы получить награду за сына посмертно. Писатель, политолог, советник первого главы ДНР Александр Казаков отметил важность подобных мероприятий, так как они дают возможность каждому россиянину почувствовать единство с теми, кто на фронте защищает сегодня страну. «Таких мероприятий должно быть много. Нас возмущает, что тыл и фронт живут разной жизнью. В тылу люди живут, как жили, как будто даже войны нет, как будто не гибнут наши ребята. Но каждый должен понимать, что вот эту нормальную жизнь им обеспечивают ребята на фронте, выдерживая атаки врага. Отдельная благодарность компании „ФОРЭС“ за то, что поддерживают бойцов не тайком, не под столом, а с открытым лицом, подавая пример другим. За девять лет мы с большим количеством бизнесменов взаимодействовали, и они выделяли деньги, но при условии неразглашения. Не потому, что стесняются, а потому, что боятся», — сказал Казаков. Присутствующий на церемонии генеральный директор ООО «ФОРЭС» Сергей Шмотьев рассказал, что компания оказывает гуманитарную помощь фронту с самого начала спецоперации, общая сумма превысила 100 млн рублей. Уничтожение именно передовых образцов западной техники имеет большое психологическое значение, подчеркнул доктор экономических наук, профессор, академик РАН Сергей Глазьев. Поэтому он назвал инициативу компании «ФОРЭС» идеологически выверенной. «Этим самым развенчан миф о превосходстве западного оружия — это очень важно. Мы воюем, по сути, со всем блоком НАТО, и Гендиректор ООО «ФОРЭС» напомнил, что за первый подбитый Leopard была установлена премия пять млн рублей, за второй — два, за каждый последующий — полмиллиона. В будущем за каждый сбитый американский истребитель F-16 компания готова выплачивать 15 млн рублей. Всего на данный момент компания выплатила премии за восемь танков из 10 уничтоженных. Ожидается встреча с экипажами ударно-разведывательных вертолетов, которые уничтожили еще два танка Leopard. «Сегодня мы чествуем бойцов четырех боевых расчетов, которые подбили восемь танков Leopard. Поздравить бойцов на церемонию пришли депутаты и политики, общественники и активисты, спортсмены и деятели культуры. Помимо присутствующих в зале слова благодарности в формате видео прислали певец, заслуженный артист РФ Алексей Маклаков, народный артист РФ Эдгард Запашный, писатель Армен Гаспарян, актер театра и кино Антон Шагин, депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов и многие другие. Все они выразили однозначную поддержку российским военным и надежду на скорую победу. Национальная Премия «СВОИМ» создана благотворительным фондом помощи военным, ветеранам и инвалидам специальной военной операции «СВОИМ» и Штабом Захара Прилепина. По словам организаторов, церемонию награждения планируется проводить не реже одного раза в два месяца. Также ожидается выделение дополнительных номинаций и увеличение количества награждаемых. Среди них такие достижения, как «Лучший военкор», «Комбат-батяня», «Фронтовой артист», «Фронтовой поэт», «За волю к жизни», «Фронтовой волонтер» и другие.