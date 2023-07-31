31 июля 2023

Свердловский вуз дал скидку на обучение 50%. Фото

УГГУ предоставил скидку сестрам-тройняшкам на обучение 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, уггу, горный университет
УГГУ дал скидку 50% для семьи Лошаковых из Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге сестрам-тройняшкам Елизавете, Анне и Софье Лошаковым предоставили скидку на обучение 50%. Сестры поступили на обучение в Уральский государственный горный университет (УГГУ). Тройняшки будут учиться на направлениях бакалавриата «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом». Об этом URA.RU рассказали в вузе.

«В приемной комиссии родителям девочек предложили написать заявление с просьбой о предоставлении скидки. Заявление рассмотрели, и в итоге вуз сделал им скидку 50 процентов. Полная стоимость обучения на одного человека составляла 130 тыс. в год. Семья будет платить половину. Конечно, это большая для семьи поддержка», — отметили в вузе.

В УГГУ тройняшки будут учиться на направлениях бакалавриата «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом». Отец девушек работает на авиастроительном заводе. Сестры готовы пойти по его стопам и начать профессиональную карьеру на производстве. Девушки уверенно заявляют, что учеба для них сегодня — самое главное. Но и увлечений у тройняшек тоже достаточно. Благодаря маме — тренеру по плаванию, сестры активно занимаются спортом, а еще очень любят танцевать.

Тройняшки будут учиться в УГГУ со скидкой 50%. Такое решение принял вуз
Тройняшки будут учиться в УГГУ со скидкой 50%. Такое решение принял вуз
Фото:

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В Екатеринбурге сестрам-тройняшкам Елизавете, Анне и Софье Лошаковым предоставили скидку на обучение 50%. Сестры поступили на обучение в Уральский государственный горный университет (УГГУ). Тройняшки будут учиться на направлениях бакалавриата «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом». Об этом URA.RU рассказали в вузе. «В приемной комиссии родителям девочек предложили написать заявление с просьбой о предоставлении скидки. Заявление рассмотрели, и в итоге вуз сделал им скидку 50 процентов. Полная стоимость обучения на одного человека составляла 130 тыс. в год. Семья будет платить половину. Конечно, это большая для семьи поддержка», — отметили в вузе. В УГГУ тройняшки будут учиться на направлениях бакалавриата «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом». Отец девушек работает на авиастроительном заводе. Сестры готовы пойти по его стопам и начать профессиональную карьеру на производстве. Девушки уверенно заявляют, что учеба для них сегодня — самое главное. Но и увлечений у тройняшек тоже достаточно. Благодаря маме — тренеру по плаванию, сестры активно занимаются спортом, а еще очень любят танцевать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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