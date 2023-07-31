В Екатеринбурге сестрам-тройняшкам Елизавете, Анне и Софье Лошаковым предоставили скидку на обучение 50%. Сестры поступили на обучение в Уральский государственный горный университет (УГГУ). Тройняшки будут учиться на направлениях бакалавриата «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом». Об этом URA.RU рассказали в вузе.
«В приемной комиссии родителям девочек предложили написать заявление с просьбой о предоставлении скидки. Заявление рассмотрели, и в итоге вуз сделал им скидку 50 процентов. Полная стоимость обучения на одного человека составляла 130 тыс. в год. Семья будет платить половину. Конечно, это большая для семьи поддержка», — отметили в вузе.
В УГГУ тройняшки будут учиться на направлениях бакалавриата «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом». Отец девушек работает на авиастроительном заводе. Сестры готовы пойти по его стопам и начать профессиональную карьеру на производстве. Девушки уверенно заявляют, что учеба для них сегодня — самое главное. Но и увлечений у тройняшек тоже достаточно. Благодаря маме — тренеру по плаванию, сестры активно занимаются спортом, а еще очень любят танцевать.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.