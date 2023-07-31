В Кыштыме жильцы ветхоаварийного дома пожаловались на отсутствие горячей воды и света. Видео

01 августа 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

В доме нет горячей воды, разрушена бойлерная и подвалы (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Кыштыме Челябинской области жители ветхоаварийного дома пожаловались на плесень, отсутствие света, горячей воды и разрушенные стены. Администрация города считает жилье пригодным для жизни, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Жители дома на Юлии Ичевой, 183 обошли все инстанции. Администрация продолжает настаивать на том, что жилье пригодно для жизни. Люди „выживают“ в условиях без горячей воды, с отключениями света, плесенью и разрушенными стенами», — заявил URA.RU Рыжий. Среди жалоб затопленные подвалы, еженедельные пожары и разрушенная бойлерная. Жильцы отмечают астму из-за плесени и присутствие туберкулеза открытой формы. В общежитии проводились проверки, но собственники квартир не добились результата. Рыжий отметил и наличие муниципального жилья в доме. В администрации ОНФ отметили, что дом закреплен за управляющей компанией ООО «Аркомстрой». Они обратились в прокуратуру и Контрольно-счетную палату (КСП) для проверки расходования денег и признания дома ветхоаварийным. Номера компании, указанные на сайте мэрии Кыштыма, недействительны. URA.RU направило запрос на почту. Ответ будет опубликован после получения.

В Кыштыме Челябинской области жители ветхоаварийного дома пожаловались на плесень, отсутствие света, горячей воды и разрушенные стены. Администрация города считает жилье пригодным для жизни, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Жители дома на Юлии Ичевой, 183 обошли все инстанции. Администрация продолжает настаивать на том, что жилье пригодно для жизни. Люди „выживают“ в условиях без горячей воды, с отключениями света, плесенью и разрушенными стенами», — заявил URA.RU Рыжий. Среди жалоб затопленные подвалы, еженедельные пожары и разрушенная бойлерная. Жильцы отмечают астму из-за плесени и присутствие туберкулеза открытой формы. В общежитии проводились проверки, но собственники квартир не добились результата. Рыжий отметил и наличие муниципального жилья в доме. В администрации ОНФ отметили, что дом закреплен за управляющей компанией ООО «Аркомстрой». Они обратились в прокуратуру и Контрольно-счетную палату (КСП) для проверки расходования денег и признания дома ветхоаварийным. Номера компании, указанные на сайте мэрии Кыштыма, недействительны. URA.RU направило запрос на почту. Ответ будет опубликован после получения.